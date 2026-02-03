Deutsche Börse Group und Bitpanda wollen gemeinsam den Zugang für institutionelle Kunden und Banken ausbauen.

Deutsche Börse Group und Bitpanda kooperieren für Krypto-Handel

Die Deutsche Börse Group-Tochter 360T und Krypto-Plattform Bitpanda wollen gemeinsam den Zugang zu digitalen Assets für institutionelle Kunden ausbauen.

Kern der Zusammenarbeit ist die Verbindung von Bitpandas digitalen Asset-Services mit 3DX, der unter MiCA regulierten Krypto-Handelsplattform von 360T. Banken können somit ihren Kunden Krypto anbieten, während Handel und Liquidität weiterhin über die gewohnten 360T-Systeme abgewickelt werden.

Beide Unternehmen betonen, dass jede Partei weiterhin eigenständig für ihre jeweils regulierten Aktivitäten verantwortlich bleibt. Über die aktuelle Kooperation hinaus prüfen 360T und Bitpanda weitere Zusammenarbeit in Bereichen wie Konnektivität, Handelsprozesse und Infrastruktur, abgestimmt auf regulatorische und marktseitige Entwicklungen.

Bitpanda zählt zu den größten Krypto- und Digital-Asset-Plattformen Europas und richtet sich sowohl an Privatanleger als auch zunehmend an institutionelle Partner. Das Unternehmen aus Wien setzt stark auf Regulierung und Infrastruktur. Mit mehreren Lizenzen in der EU positioniert sich Bitpanda als Brücke zwischen klassischem Finanzsystem und digitaler Asset-Welt. Zuletzt gab es jedoch Schlagzeilen, weil Standards nicht eingehalten worden seien. Ein Börsengang ist für dieses Jahr geplant.

Die Deutsche Börse Group ist einer der weltweit führenden Börsenbetreiber und Infrastrukturanbieter für Finanzmärkte. Über Plattformen wie 360T und 3DX treibt der Konzern den regulierten Zugang zu digitalen Assets voran und adressiert gezielt institutionelle Marktteilnehmer.

