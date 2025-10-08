- Die Deutsche Bank hat eine strategische Partnerschaft mit der Bullish Exchange angekündigt. Ziel der Kooperation ist es, die Integration klassischer Finanzdienstleistungen in die Digital-Asset-Industrie zu vertiefen. Die Deutsche Bank übernimmt dabei die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen in Fiat-Währungen für Bullish-Kunden unter Aufsicht der Hongkonger SFC und der deutschen BaFin.
- Über die Kooperation können Nutzer künftig einfacher Geld auf ihr Krypto-Konto einzahlen oder auszahlen, ganz wie bei einer normalen Banküberweisung, nur eben schneller und rund um die Uhr.
- Kilian Thalhammer, Head of Merchant Solutions bei der Deutschen Bank, erklärt: “Wir suchen gezielt Partnerschaften mit Organisationen, die unsere Werte von Sicherheit, Transparenz und Innovation teilen. Die Zusammenarbeit mit Bullish zeigt unseren Anspruch, als globale Hausbank der digitalen Wirtschaft zu agieren.”
- Auch sonst öffnet sich das Institut für Krypto. In einem aktuellen Research-Report skizziert die Deutsche Bank Bitcoin als möglichen Baustein künftiger Zentralbankreserven, also Teil der offiziellen Geldreserven von Notenbanken weltweit. Demnach könnte BTC bis 2030 neben Gold in den Bilanzen vieler Zentralbanken auftauchen.
Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?
