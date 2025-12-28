App herunterladen
Solana-Mitgründer packt aus 

Das wird der nächste Krypto-Billionenmarkt

Bislang erreichte nur Bitcoin eine Bewertung oberhalb der Billionen-Dollarmarke. Nun gibt Anatoly Yakovenko preis, welcher Krypto-Sektor der nächste heiße Anwärter ist.

Tobias Zander
Solana-Kurs123.66 $0.50 %
Anatoly Yakovenko, der Solana-Co-Founder

 Welcher Krypto-Trend laut Anatoly Yakovenko das neue Jahr prägen wird
  • In der Krypto-Branche mehren sich die Anzeichen für einen tiefgreifenden strukturellen Wandel. Statt Kursfantasien und spekulativer Narrative rücken zunehmend reale Nutzbarkeit und Infrastruktur in den Fokus. Für den nächsten großen Wachstumsschub könnte das entscheidend werden – meint Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko.
  • Vor allem ein Segment wird schon heute stark genutzt, aber bekommt nur wenig Aufmerksamkeit. Es verbindet Krypto mit klassischen Finanzanwendungen und funktioniert weitgehend unabhängig von Marktzyklen.
  • Laut Yakavenko entsteht dort der nächste Billionenmarkt, nicht etwa durch neue Coins, sondern vielmehr durch eine skalierbare Anwendung. Der Markt sei bereits etabliert, müsse nun aber global ausgerollt werden. Die Rede ist von: Stablecoins.
  • Als digitale Dollaralternative würden sie längst das Rückgrat vieler Krypto-Anwendungen bilden. Ob Zahlungen, Ersparnisse oder grenzüberschreitende Transfers, kaum ein Bereich der Digital-Asset-Ökonomie komme noch ohne sie aus. Mit über 300 Milliarden US-Dollar Volumen sei das Fundament für eine anhaltende Expansion gelegt.
  • Auch technisch verschiebe sich das Kräfteverhältnis innerhalb der Krypto-Infrastruktur. Netzwerke wie Solana profitieren von einer wachsenden Stablecoin-Nutzung durch die schnelle Abwicklung und niedrige Kosten. Dennoch erwartet Yakovenko kein Monopol, sondern ein Zusammenspiel mehrerer Netzwerke.
  • Risiken bleiben vor allem auf regulatorischer Ebene bestehen, wobei CBDCs als mögliche Konkurrenz gelten. Viele Analysten gehen jedoch von einer Koexistenz aus, insbesondere im internationalen Krypto-Kontext. Welche Probleme der digitale Euro im Vergleich zu USDT oder USDC mit sich bringt, lest ihr in diesem Kommentar: “Wie die EZB Donald Trump den Rücken stärkt“.

Das könnte dich auch interessieren