Konstante Gewinne  Das sind die “widerstandsfähigsten Coins im Krypto-Universum”

Viele Kryptowährungen gehen in stürmischen Marktphasen unter, nur wenige bewähren sich als krisenfest. Diese sind besonders standhaft geblieben.

Moritz Draht
Eine Nahaufnahme von mehreren goldfarbenen Kryptowährungsmünzen, darunter Bitcoin und Ethereum - ein Blick in das Krypto-Universum mit einigen der widerstandsfähigsten Münzen, gestapelt und überlappend auf einer glatten Oberfläche.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wer hält sich auch bei Sturm über Wasser?
  • Kryptowährungen kommen und gehen: “Unter Tausenden von digitalen Vermögenswerten haben nur wenige Coins ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg unter Beweis gestellt”, fasst Cryptoquant-Analyst “joaowedson” die teils kurze Halbwertszeit am Markt in einem aktuellen Bericht zusammen.
  • Viele auch der großen Altcoins notieren trotz deutlichem Aufschwung in den vergangenen Monaten weit unter ihren Allzeithochs. Demgegenüber stechen vier Coins als ATH-Garanten hervor.
  • An erster Stelle BNB. Der Binance-Coin ist der Cryptoquant-Auswertung zufolge “führend im Ranking der Widerstandsfähigkeit” und eine der Kryptowährungen, die “am häufigsten nahe an ihren Allzeithochs blieb oder diese erneuerte”. Das war erst am Freitag wieder der Fall. Welchen Weg der Kurs nun einschlagen könnte, erfahrt ihr hier: BNB-Analyse: So geht es jetzt nach dem Allzeithoch weiter
  • Dahinter folgt TRX. Die Kryptowährung der Tron Blockchain habe sich “während des Bärenmarktes 2022 hervorgetan, indem es geringere Einbußen als die meisten Altcoins verzeichnete und stark blieb, sodass es auch heute noch nahe seinem Allzeithoch liegt”. Aktuell liegt der TRX-Kurs 15 Prozent unter seinem Dezember-Rekordhoch.
  • Bronze sichert sich Bitcoin, die “Marktbenchmark, eine Säule des Vertrauens und ein globaler Liquiditätsindikator”. Das letzte Allzeithoch der Krypto-Leitwährung liegt gerade mal elf Tage zurück.
  • Dahinter kommt schließlich Ethereum. “Obwohl ebenfalls nahe seinem historischen Höchststand, hat es im Vergleich zu anderen weniger Zeit in diesem Bereich verbracht”, kommentiert joaowedson. Die zweitgrößte Kryptowährung hat ebenfalls erst am Freitag ein neues Rekordniveau erreicht. Statistisch betrachtet könnte es in den kommenden Wochen jedoch tatsächlich wieder abwärts gehen.
  • Anleger können daraus bestimme Lehren ziehen, heißt es bei Cryptoquant weiter. “Investitionen in Vermögenswerte mit soliden Fundamentaldaten, starkem gesellschaftlichem Interesse und hohem Handelsvolumen waren in den letzten fünf Jahren der konservativste Weg, um konstante Gewinne zu erzielen”.
Empfohlenes Video
Altcoin-Season: Warum die meisten falsch liegen

Quellen

Bericht von Cryptoquant

