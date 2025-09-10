- Der CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) legte am Dienstag um rund 12 Prozent zu und notierte im Bereich von 33,1 US-Dollar. Treiber war die Nachricht, dass der niederländische KI-Infrastrukturanbieter Nebius Group Microsoft über fünf Jahre Rechenleistung für KI im Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar bereitstellt. Je nach Nachfrage kann der Vertrag auf bis zu 19,4 Milliarden US-Dollar anwachsen.
- Die Neuigkeit beflügelte insbesondere KI-bezogene Aktien auf breiter Front. Der börsengehandelte Fonds ist seit Jahresbeginn um 44 Prozent gestiegen. WGMI verwaltet ein Gesamtvermögen von über 175 Millionen US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,75 Prozent.
- Die beiden größten Werte haben sich im bisherigen Jahresverlauf besonders gut entwickelt: Iris Energy (IREN) hat um 188 Prozent und Cipher Mining (CIFR) um 90 Prozent zugelegt.
- Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen aus dem Mining-Ökosystem. Zu den aktuell größten Positionen zählen neben den genannten Aktien TeraWulf, Riot Platforms, Core Scientific, Bitfarms, CleanSpark und Applied Digital.
- WGMI entstand ursprünglich unter der Marke Valkyrie. Nach der Übernahme des Valkyrie-ETF-Geschäfts durch CoinShares 2024 wurden die Produkte entsprechend umbenannt.
- Der Krypto-Markt blickt währenddessen auf den anstehenden Launch des Dogecoin ETFs. Dieser könnte bereit am morgigen Donnerstag in den Handel starten und damit eine neue Memecoin Season einläuten.
