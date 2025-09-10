App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.96 T $
Bitcoin-Kurs113,634.00 $0.87%
Ethereum-Kurs4,382.60 $1.02%
XRP-Kurs3.01 $0.16%
Cardano-Kurs0.890219 $1.00%
Solana-Kurs224.22 $3.42%
Dogecoin-Kurs0.243787 $-1.23%
BNB-Kurs901.27 $2.63%
Polkadot-Kurs4.18 $1.08%
IOTA-Kurs0.195029 $1.05%
Official Trump-Kurs8.88 $1.68%
TRON-Kurs0.338955 $0.48%
Stellar-Kurs0.384023 $0.83%

Jetzt einsteigen? Dank KI-Deal mit Microsoft: Bitcoin Mining ETF erreicht Rekordhoch

Der Coinshares ETF der Bitcoin-Mining-Aktien erreicht ein neues Allzeithoch. Die Rallye wird jedoch weniger durch das Schürfen der Krypto-Leitwährung als durch KI-Deals getrieben.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs113,634.00 $0.87 %
Bitcoin kaufen
Ein Smartphone zeigt das IREN-Logo vor einem Computerbildschirm, der die IREN-Website in grüner und weißer Farbgebung zeigt, während das Interesse an Angeboten wie CoinShares Bitcoin Mining ETF am Rekordhoch ist und immer mehr Anleger einsteigen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Iris Energy ist das Unternehmen der Stunde in der Schnittstelle zwischen KI und Bitcoin-Mining
  • Der CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) legte am Dienstag um rund 12 Prozent zu und notierte im Bereich von 33,1 US-Dollar. Treiber war die Nachricht, dass der niederländische KI-Infrastrukturanbieter Nebius Group Microsoft über fünf Jahre Rechenleistung für KI im Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar bereitstellt. Je nach Nachfrage kann der Vertrag auf bis zu 19,4 Milliarden US-Dollar anwachsen.
  • Die Neuigkeit beflügelte insbesondere KI-bezogene Aktien auf breiter Front. Der börsengehandelte Fonds ist seit Jahresbeginn um 44 Prozent gestiegen. WGMI verwaltet ein Gesamtvermögen von über 175 Millionen US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,75 Prozent.
  • Die beiden größten Werte haben sich im bisherigen Jahresverlauf besonders gut entwickelt: Iris Energy (IREN) hat um 188 Prozent und Cipher Mining (CIFR) um 90 Prozent zugelegt.
  • Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen aus dem Mining-Ökosystem. Zu den aktuell größten Positionen zählen neben den genannten Aktien TeraWulf, Riot Platforms, Core Scientific, Bitfarms, CleanSpark und Applied Digital.
  • WGMI entstand ursprünglich unter der Marke Valkyrie. Nach der Übernahme des Valkyrie-ETF-Geschäfts durch CoinShares 2024 wurden die Produkte entsprechend umbenannt.
  • Der Krypto-Markt blickt währenddessen auf den anstehenden Launch des Dogecoin ETFs. Dieser könnte bereit am morgigen Donnerstag in den Handel starten und damit eine neue Memecoin Season einläuten.
Empfohlenes Video
Kann Dogecoin jetzt Bitcoin & Altcoins pushen?
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Nahaufnahme mehrerer goldglänzender Ethereum-Münzen, auf deren Oberfläche das Ethereum-Logo und DECENTRALIZED PLATFORM THAT RUNS SMART CONTRACTS eingraviert sind.
Vormarsch der Corporate BlockchainsWerden Google Cloud, Circle und Co. zur Gefahr für Ethereum?
Eine goldene Bitcoin-Münze zerfällt teilweise in Fragmente vor einem dunklen Hintergrund und symbolisiert Volatilität oder Verlust inmitten von Krypto-Börsen Turbulenzen und einem möglichen Bitcoin-Exodus für Investoren.
Bitcoin aktuellBitcoin-Exodus: Investoren ziehen über 360.000 BTC von Krypto-Börsen ab
Eine Nahaufnahme einer XRP-Kryptowährungsmünze mit ihrem Logo, vor einem Stapel von XRP-Münzen
KursanalyseRipple-Kursprognose: Steigt XRP zurück an das Allzeithoch?
MYX Finance
17.24 $
26.95%
Pump.fun
0.005722 $
20.97%
Mantle
1.49 $
15.67%
Avalanche
28.58 $
10.38%
Ondo
1.03 $
6.45%
Story
10.23 $
4.21%
Jito Staked SOL
275.80 $
3.51%
Solana
224.22 $
3.42%
Binance Staked SOL
240.51 $
3.41%
OKB
193.66 $
3.07%
Cronos
0.258082 $
-2.68%
Celestia
1.82 $
-2.30%
Worldcoin
1.89 $
-2.29%
Sky
0.071773 $
-2.27%
Monero
269.17 $
-1.81%
World Liberty Financial
0.207039 $
-1.43%
Pepe
0.000011 $
-1.28%
Dogecoin
0.243787 $
-1.23%
MemeCore
1.96 $
-1.20%
POL (ex-MATIC)
0.271362 $
-1.11%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren