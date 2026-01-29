Coinbase öffnet Prognosemärkte erstmals flächendeckend in den USA und setzt dabei auf die regulierte Plattform Kalshi. Der Schritt fällt in eine Phase rasant wachsender Handelsvolumina und verschiebt die Grenzen zwischen Krypto-Börse, Finanzmarkt und Event Trading. Warum der Vorstoß strategisch ist und wie groß der Markt inzwischen geworden ist.

Coinbase treibt seine Transformation zur “Everything Exchange” weiter voran und bringt Prognosemärkte nun flächendeckend in alle 50 US-Bundesstaaten. Möglich wird der landesweite Rollout durch die Partnerschaft mit Kalshi, einer von der US-Regulierungsbehörde CFTC beaufsichtigten Plattform für Event Contracts.

Out: Odds set by the house.



In: Price set by the crowd.



Now there's a new way to trade your takes.



Prediction markets are live in all 50 states on Coinbase.



Trade any real-world outcomes across sports, politics, culture and more. pic.twitter.com/CIjz9T9pjX — Coinbase 🛡️ (@coinbase) January 28, 2026

Prognosemärkte erlauben es Nutzern, auf den Ausgang realer Ereignisse zu handeln, wobei Preise die kollektive Markteinschätzung widerspiegeln. Anders als klassische Wettangebote entstehen die Quoten nicht durch einen Anbieter, sondern durch Angebot und Nachfrage der Marktteilnehmer. Coinbase integriert diese sogenannten Event Contracts direkt in seine Plattform – derzeit allerdings ausschließlich für Nutzer in den USA, da es in Europa und Deutschland bislang an einem klaren regulatorischen Rahmen fehlt.

Unabhängig davon bleibt Coinbase auch für deutsche Anleger eine der zentralen Anlaufstellen für den Handel mit Bitcoin, Altcoins und weiteren Krypto-Produkten.

Der Zeitpunkt des Starts ist strategisch gewählt. Laut Daten von Dune hat Kalshi bis Ende Januar 2026 ein kumuliertes Handelsvolumen von rund 34,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Besonders während des US-Wahlzyklus 2024 verzeichneten Prognosemärkte ein starkes Wachstum und rückten zunehmend in den Fokus institutioneller und privater Anleger. Coinbase positioniert sich mit dem bundesweiten Rollout gezielt, um einen wachsenden Markt zu erschließen, der bislang vor allem von spezialisierten oder offshore operierenden Plattformen dominiert wurde.

Kumulierte und wöchentliche Handelsaktivität auf Prognosemärkten | Quelle: Dune

Gleichzeitig unterstreicht die Kooperation mit Kalshi den regulatorischen Anspruch des Angebots. Während Plattformen wie Polymarket wiederholt unter Druck von US-Behörden geraten sind, setzt Coinbase auf einen Partner mit klarer Genehmigung durch die CFTC. Dennoch bleibt das Segment politisch sensibel: Mehrere US-Bundesstaaten prüfen weiterhin, ob einzelne Event Contracts als unerlaubte Glücksspielangebote einzustufen sind, insbesondere bei Sport- und Politikmärkten.

Mit dem Schritt stärkt Coinbase seine Ambition, über den klassischen Kryptohandel hinauszugehen. Prognosemärkte ergänzen das bestehende Angebot aus Spot-Trading, Derivaten, Staking und tokenisierten Assets und könnten sich zu einem der wachstumsstärksten Produkte der kommenden Jahre entwickeln. Der landesweite Start markiert damit nicht nur eine Produkterweiterung, sondern einen strategischen Meilenstein im Wettlauf um die nächste Phase des digitalen Handels.

