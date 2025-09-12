App herunterladen
Auf halbem Weg zum Milliarden-Ziel CleanCore verwaltet nun 500 Millionen DOGE – und hat noch nicht genug

CleanCore baut seine Dogecoin-Reserve weiter aus und nähert sich der selbstgesteckten Milliardenmarke. Der DOGE-Kurs dreht derweil auf.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs115,019.00 $0.94 %
Ein Stapel goldfarbener Dogecoin-Münzen mit dem Shiba Inu-Hund und dem Wort WOW auf der Vorderseite der Münze.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dogecoin hat momentan einen Lauf
  • CleanCore Solutions hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen inzwischen über 500 Millionen Dogecoin in seiner Treasury verwaltet. Damit ist die Hälfte des selbstgesteckten Ziels von einer Milliarde DOGE erreicht.
  • Am Montag hatte CleanCore erneut zusätzliche 285,42 Millionen Dogecoin erworben. Innerhalb der kommenden dreißig Tage soll die Milliardenmarke erreicht werden.
  • Marco Margiotta, Chief Investment Officer von CleanCore und Chief Executive Officer der House of Doge, erklärte: „Das Überschreiten der Schwelle von 500 Millionen DOGE zeigt die Geschwindigkeit und das Ausmaß, mit dem ZONE seine Treasury-Strategie umsetzt. Unsere Vision ist es, Dogecoin als ein führendes Reserve-Asset zu etablieren und gleichzeitig seine breitere Nutzung in den Bereichen Zahlungen, Tokenisierung, staking-ähnliche Produkte und internationale Überweisungen zu unterstützen.“
  • Langfristig strebt CleanCore fünf Prozent der gesamten Dogecoin-Umlaufmenge an. Angesichts der aktuell rund 145 Milliarden zirkulierenden Dogecoin entspricht das mehr als sieben Milliarden Token. Damit würde CleanCore, welches das erste börsennotierte Unternehmen ist, das in Zusammenarbeit mit der Dogecoin Foundation eine DOGE-Treasury eingerichtet hat, zu einem der größten institutionellen Halter des Memecoins werden.
  • Parallel dazu hat sich der Handelsstart des ersten Spot-ETFs für Dogecoin, der unter dem Kürzel „DOJE“ laufen soll, etwas verzögert. Laut Bloomberg-Analyst Eric Balchunas ist der Launch nun für den heutigen Freitag vorgesehen.
  • Der DOGE-Kurs nimmt derweil weiter Fahrt auf. Im Tagesvergleich legt die Kryptowährung rund vier Prozent auf 0,26 US-Dollar zu. Das ist ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.
Quellen

Pressemitteilung von CleanCore

X-Post von Eric Balchunas

