Regulierungsschub für Sport und Blockchain Chiliz schreibt Krypto-Geschichte: Erste MiCA-Lizenz für SportFi in Europa

Die Firma hinter Chiliz erhält als erstes Sport-Blockchain-Unternehmen eine MiCA-Lizenz für den regulierten Handel mit Fan-Token.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs114,189.00 $0.57 %
 | Chiliz ist die größte Blockchain für Sport-Tokens
  • Die maltesische Finanzaufsicht MFSA hat Socios Europe Services (SES) als Crypto Asset Service Provider zugelassen. Damit ist das Unternehmen hinter der Chiliz-Blockchain der erste SportFi-Anbieter mit einer MiCA-Lizenz in der Europäischen Union. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
  • Ab sofort können Sportfans in ganz Europa über Socios.com reguliert und sicher Fan-Token kaufen und handeln. Man feiert das als einen Meilenstein für die Verbindung von Blockchain und Sport.
  • Parallel veröffentlichte Chiliz ein MiCA-konformes Whitepaper für den Chiliz-Token (CHZ) und schuf damit neue rechtliche Klarheit für Anleger und Partner. Ab dem 1. Oktober 2025 wird Socios.com vollständig unter SES betrieben und durch neue rechtliche Rahmenbedingungen sowie ein Beschwerdemanagement ergänzt.
  • Der CEO Alex Dreyfus sieht in der Lizenz einen Wendepunkt: Mit MiCA-Regulierung und Transparenz sei der Weg frei, um künftig auch Real-World-Assets aus dem Sportsektor zu tokenisieren.
  • Chiliz steht aktuell bei einer Marktkapitalisierung von rund 417 Millionen US-Dollar. Der Token fiel um 95 Prozent seit seinem Allzeithoch im März 2021 und ist aktuell rund 0,04 US-Dollar wert.
  • SportFi steht für die Verbindung von Sport und dezentralen Finanzanwendungen (DeFi). Im Zentrum stehen dabei Fan-Token und andere digitale Vermögenswerte, die Vereine, Ligen oder Sportorganisationen auf die Blockchain bringen. Fans erhalten so neue Möglichkeiten der Teilnahme, Mitbestimmung und Investition, während Vereine zusätzliche Einnahmequellen erschließen.
