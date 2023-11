Bitcoin ist als erste und größte Kryptowährung angetreten, um Macht umzuverteilen. Und zwar von großen, zentralisierten Playern im Finanzwesen hin zu einzelnen Menschen. Im Mittelpunkt steht die Dezentralität, also die Verteilung von zentralen Machthaberinnen auf viele einzelne Knotenpunkte im Netzwerk. Das Ergebnis ist eine Kryptowährung, die keine Institutionen wie Banken oder Staaten braucht, um zu funktionieren.

Etwas ganz ähnliches – wenn auch in überschaubarem Rahmen – hat die Krypto-Sport-Plattform Chiliz vor. Auch hier geht es um die Verschiebung von Macht beziehungsweise um die Mitbestimmung von Einzelnen. Ausgerichtet auf den Sportsektor, sollen die Nutzer hier mehr Rechte an der Ausgestaltung von Sportvereinen bekommen. Im Mittelpunkt steht dabei der Chiliz Token (CHZ).

Alle weiteren Informationen erhältst du in der BTC-ECHO Academy.

Wie funktioniert der Chiliz Token (CHZ)?

Die Idee hinter dem Token: Wer ihn erwirbt, kann damit Fan Token kaufen. Diese kann man im Anschluss nutzen, um damit etwa bei Abstimmungen teilzunehmen. Dadurch sollen digital verknüpfte Fan-Communities entstehen. Der Token ist indessen eng mit der Plattform socios.com verknüpft. Auf dieser werden die Fan Token gehandelt.

Letztere konnte bereits zahlreiche renommierte Fußballclubs als Partner gewinnen. Dazu gehören unter anderem FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder AC Mailand. Doch auch in anderen Bereichen wie Gaming, Kampfsport. Motorsport, Basketball, Tennis, American Football und Rugby konnte das Unternehmen bereits Partner gewinnen.

Fazit zum Chiliz Token (CHZ)

Man muss wohl etwas abfedern: Echtes Revolutionspotential birgt der Chiliz Token nicht. Zwar bekommen Fans gewisse Rechte zugesprochen, echte und wichtige Entscheidungen werden hier jedoch nicht getroffen. Dennoch zeigt der Token auf, welche Möglichkeiten Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie bietet.

Auch als Investment-Case scheint der Token stark an den restlichen Krypto-Markt, allen voran an die Stimmung rund um Bitcoin (BTC) gekoppelt zu sein. Hier konnte man in der Vergangenheit gut beobachten, dass die Kurse doch recht stark korrelierten. Das schließt zukünftige Erfolge zwar nicht aus. Ob der Token jedoch langfristig Erfolg haben kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen.