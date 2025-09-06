App herunterladen
Krypto-Börse der Wall Street Bullish erhält MiCAR-Lizenz von der BaFin: Frankfurt wird Krypto-Hub

Bullish Europe erhält als eine der ersten Kryptobörsen in Deutschland eine Zulassung unter dem neuen EU-Regime.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs110,831.00 $-1.88 %
  • Die Frankfurter Tochter der Kryptobörse Bullish hat von der BaFin eine Lizenz nach der neuen Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) erhalten. Damit gehört Bullish zu den ersten Anbietern, die unter dem neuen EU-weiten Regime offiziell tätig sein dürfen.
  • Bereits zuvor war das Unternehmen durch seine Brokerage- und Verwahrungslizenzen der BaFin “grandfathered” und kann nun auf dieser Basis den vollen MiCAR-Status nutzen. Mit der Lizenz kann man seine Services EU-weit passportieren, bleibt jedoch weiterhin der BaFin-Aufsicht unterstellt. Das Unternehmen betont, dass die “weltweit respektierte Regulierung“ in Deutschland ein Vertrauensanker für institutionelle Investoren sei.
  • Chris Tyrer, Präsident der Exchange, hebt hervor: “Europa ist die zweitgrößte Kryptoökonomie der Welt, und die Nachfrage institutioneller Kunden nach regulierten Handelsplätzen wächst rasant.“
  • Mit dem Sitz in Frankfurt, Heimat der Europäischen Zentralbank, will man seine Rolle als infrastruktureller Player für digitale Assets im europäischen Finanzzentrum weiter ausbauen. Die Muttergesellschaft Bullish Group, die auch CoinDesk besitzt, ist seit August 2025 an der New Yorker Börse (NYSE) gelistet und startete mit einem Kursanstieg von 37 auf 102 US-Dollar am ersten Handelstag.
  • In diesem Interview erfahrt ihr mehr über die Strategie der Krypto-Börse: Bullish: Das ist die Strategie der Krypto-Börse für Institutionelle. Ein weiteres Interview mit Bullish von der Confer3nce in Dortmund erscheint in Kürze.
Quelle:

      Ein Mann im Anzug spricht selbstbewusst vor einem unscharfen Hintergrund mit dem BaFin-Logo.
