Nach der heftigen Korrektur am Krypto-Markt dürften viele Projekte unter Druck geraten. Laut Bullish CEO Tom Farley trenne sich nun die Spreu vom Weizen.

Die jüngste Korrektur am Krypto-Markt dürfte laut Tom Farley, dem ehemaligen Präsidenten der New York Stock Exchange und CEO der Krypto-Börse Bullish, nicht ohne Folgen bleiben. Die Branche stehe vor einem großen Umbau. In den kommenden Monaten könnten zahlreiche kleinere Projekte von größeren Akteuren geschluckt werden.

Farley zieht dabei Parallelen zu früheren Entwicklungen im klassischen Finanzsektor. Während seiner Zeit an der New York Stock Exchange habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen schwächere Anbieter aus dem Markt gedrängt wurden. “Ich war während einer Phase kontinuierlicher massiver Konsolidierung im Börsensektor tätig. Dasselbe wird ab sofort auch im Krypto-Sektor passieren”, sagte Farley am Freitag in einem Interview mit CNBC.

Der jüngste Markteinbruch habe laut Farley eine Entwicklung beschleunigt, die eigentlich schon früher hätte einsetzen müssen. “Das hätte schon vor ein oder zwei Jahren geschehen sollen”, sagte er. Überhöhte Bewertungen hätten demnach unrealistische Erwartungen geschürt, obwohl das Wachstum vieler Projekte bereits stagniere. “Die Leute klammerten sich immer noch an die Hoffnung, dass sie die Bewertungen von 2020 erreichen würden”, so Farley. “Dieser Traum wird vorbei sein”.

Allmählich werde deutlich, dass hinter vielen Anbietern eher einzelne Produkte stehen als tragfähige Geschäftsmodelle. “Die Leute werden erkennen, dass sie keine Unternehmen haben, sondern Produkte, und dass sie fusionieren und skalieren müssen, und das wird auch passieren”.

Wer den jüngsten Rücksetzer am Krypto-Markt für einen Einstieg nutzen möchte und in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investieren will, kann dies über Coinbase tun. Neukunden erhalten dort derzeit 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens denselben Betrag investieren.

Empfohlenes Video Bitcoin und Ethereum am Limit: Wo liegt der wahre Boden?