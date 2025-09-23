App herunterladen
Achter Standort in Europa Boerse Stuttgart Digital expandiert nach Spanien

Die Boerse Stuttgart Digital geht nach Madrid. Dort will man spanischen Finanzinstituten MiCAR-konforme Krypto-Handels- und Verwahrungslösungen bieten.

Daniel Hoppmann
Bitcoin-Kurs112,913.00 $0.38 %
Ein Smartphone zeigt das Logo der Boerse Stuttgart Digital vor einem Computerbildschirm, auf dem die Website der Börse Stuttgart mit Finanzdaten angezeigt wird, um die Verbindungen zwischen Deutschland und Finanzmärkten wie Spanien hervorzuheben.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Es ist bereits der achte Standort in Europa
  • Die Boerse Stuttgart Digital (BSDEX) streckt ihre Fühler in Richtung Spanien aus. Das gab die deutsche Krypto-Plattform in einer Pressemitteilung bekannt, die BTC-ECHO vorliegt. Damit setzt das Unternehmen seine europäische Wachstumsstrategie fort.
  • In Madrid hat die Firma ihr neues Büro eingeweiht. Damit verfügt die BSDEX nun über acht Standorte in Europa – unter anderem in Berlin, Frankfurt, Mailand und Zürich.
  • “Spanien mit seinen leistungsstarken, innovativen Banken ist ein zentraler Markt für uns – wir befinden uns bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit führenden Finanzinstituten“, erklärt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, den Schritt.
  • Spanien gilt als einer der am schnellsten wachsenden Krypto-Märkte in Europa. Marktstudien prognostizieren für 2025 eine Adoptionsrate von über 50 Prozent. Boerse Stuttgart Digital will dieses Potenzial nutzen, um Finanzinstituten den Einstieg in den regulierten Krypto-Handel zu erleichtern.
  • Das Unternehmen bietet in Spanien nun ebenfalls MiCAR-konforme Handels- und Verwahrungslösungen für Banken, Broker und Vermögensverwalter an. Bereits im Frühjahr erhielt Boerse Stuttgart Digital von der BaFin als erste deutsche Plattform eine europaweite Lizenz unter der neuen MiCAR-Regulierung.
  • Auch heimische Finanzinstitute scheinen sich intensiver mit dem Krypto-Space auseinanderzusetzen. So hatte die größte Bank des Landes, die BBVA, im Juli ihren Kunden den Handel mit Bitcoin und Co. ermöglicht.
