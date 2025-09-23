- Die Boerse Stuttgart Digital (BSDEX) streckt ihre Fühler in Richtung Spanien aus. Das gab die deutsche Krypto-Plattform in einer Pressemitteilung bekannt, die BTC-ECHO vorliegt. Damit setzt das Unternehmen seine europäische Wachstumsstrategie fort.
- In Madrid hat die Firma ihr neues Büro eingeweiht. Damit verfügt die BSDEX nun über acht Standorte in Europa – unter anderem in Berlin, Frankfurt, Mailand und Zürich.
- “Spanien mit seinen leistungsstarken, innovativen Banken ist ein zentraler Markt für uns – wir befinden uns bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit führenden Finanzinstituten“, erklärt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, den Schritt.
- Spanien gilt als einer der am schnellsten wachsenden Krypto-Märkte in Europa. Marktstudien prognostizieren für 2025 eine Adoptionsrate von über 50 Prozent. Boerse Stuttgart Digital will dieses Potenzial nutzen, um Finanzinstituten den Einstieg in den regulierten Krypto-Handel zu erleichtern.
- Das Unternehmen bietet in Spanien nun ebenfalls MiCAR-konforme Handels- und Verwahrungslösungen für Banken, Broker und Vermögensverwalter an. Bereits im Frühjahr erhielt Boerse Stuttgart Digital von der BaFin als erste deutsche Plattform eine europaweite Lizenz unter der neuen MiCAR-Regulierung.
- Auch heimische Finanzinstitute scheinen sich intensiver mit dem Krypto-Space auseinanderzusetzen. So hatte die größte Bank des Landes, die BBVA, im Juli ihren Kunden den Handel mit Bitcoin und Co. ermöglicht.
