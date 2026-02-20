TradFi trifft Krypto

Eine der größten Banken Europas setzt bei einem Geldmarktfonds auf Tokenisierung, nicht im privaten Labor, sondern auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain. Allerdings dürfen nur autorisierte Teilnehmer die Token halten und übertragen. Was der Pilot über die nächste Stufe von TradFi on-chain verrät.