- BNP Paribas, eine der größten Bankengruppen der Eurozone, treibt Tokenisierung im Fondsbereich voran. Die Asset-Management-Sparte der Bank hat eine tokenisierte Anteilsklasse eines bestehenden, in Frankreich domizilierten Geldmarktfonds emittiert und die Anteile auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain registriert. Anders als bei klassischen On-chain-Experimenten bleibt der Zugang jedoch streng kontrolliert. BNP Paribas setzt auf ein permissioned Modell, bei dem nur autorisierte Teilnehmer die Token halten und übertragen dürfen.
- Das Projekt ist als begrenzter Intra-Group-Pilot angelegt und testet erstmals innerhalb des Konzerns einen End-to-End-Ablauf von Emission über Transfer-Agent-Prozesse bis zur Anbindung an eine öffentliche Blockchain. BNP Paribas Asset Management agierte als Emittent, während Securities Services als Transfer Agent und Abwicklungsdienstleister eingebunden war und im Pilot auch Wallet-Setup sowie die Verwahrung des Private Keys übernahm. Die Tokenisierung und die technische Verbindung zu Ethereum lief über die CIB-Plattform AssetFoundry.
- Der Strategiewechsel ist spannend, denn BNP Paribas hatte bereits zuvor einen tokenisierten Geldmarktfonds in Luxemburg auf privater Blockchain umgesetzt. Nun wird bewusst eine Public-Blockchain-Infrastruktur getestet, ohne die regulatorische Kontrolle über Investorenkreis und Transfers aufzugeben. Für die Branche ist das ein Signal, dass Tokenisierung sich von reinen Laborprojekten in Richtung belastbarer Prozessketten bewegt.
- Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Blockchain als Finanz-Infrastruktur. Wenn TradFi zunehmend Ethereum-kompatible Tokenmodelle nutzt, steigt die Relevanz öffentlicher Netzwerke als Settlement- und Datenlayer, auch wenn “permissioned” den offenen Charakter einschränkt. Für Bitcoin ist das kein direkter Kurstreiber, aber ein weiteres Puzzleteil der Institutionalisierung. Tokenisierung macht Blockchains für große Vermögenswerte anschlussfähig und verschiebt die Debatte weg von Spekulation hin zu Marktinfrastruktur.
