- Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hält erstmals über 100 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen, aktuell rund 104 Milliarden US-Dollar. Der Meilenstein fällt zusammen mit neuen Höchstständen am Markt. Bitcoin kletterte am 14. August kurzzeitig über 124.000 US-Dollar, Ethereum auf knapp 4.890 US-Dollar.
- Bitcoin dominiert, Ethereum holt auf: BlackRock besitzt derzeit 744.240 BTC im Wert von 88,43 Milliarden US-Dollar sowie 3,2 Millionen ETH im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar.
- Seit dem Jahrestief im April ist der Krypto-Bestand um 124 Prozent gestiegen. Ethereum legte dabei mit über 309 Prozent im Wert deutlich stärker zu als Bitcoin. Während die BTC-Bestände seit Jahresbeginn um 34 Prozent wuchsen, hat sich BlackRocks ETH-Position mehr als verdoppelt, von 1,1 Millionen auf über 3,2 Millionen Token.
- Ethereum erlebt aktuell einen Höhenflug. Ein neues Allzeithoch wurde nur haarscharf verpasst, die ETH-ETFs erleben diese Woche Rekordzuflüsse und stellen sogar Bitcoin in den Schatten. Für Nate Geraci, Präsident der Vermögensverwaltung NovaDius Wealth, deutet das auf eine “spürbare Verschiebung” hin. Viele traditionelle Investoren hätten Ether lange unterschätzt; die Erzählung von Ethereum als “Rückgrat künftiger Finanzmärkte” finde nun zunehmend Anklang.
- BlackRock startete seinen Bitcoin-Spot-ETF im Januar 2024 und folgte im Sommer 2025 mit einem Ethereum-Spot-ETF. Beide Produkte verzeichneten von Beginn an massive Zuflüsse und gehören heute zu den volumenstärksten Krypto-ETFs am Markt. Sie gelten als zentraler Treiber für den starken Ausbau der firmeneigenen Krypto-Bestände.
- BlackRock wurde 1988 gegründet und ist mit über 10 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen der größte Vermögensverwalter der Welt. Das New Yorker Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle an den globalen Finanzmärkten und hat in den vergangenen Jahren seine Präsenz im Kryptomarkt massiv ausgebaut.
