- Der Krypto-Sektor steht laut Hunter Horsley, CEO und Gründer des Indexfonds-Anbieters Bitwise, unmittelbar vor einem massiven institutionellen Durchbruch. In einem aktuellen Interview zeichnet der Brancheninsider ein optimistisches Bild: Bereits innerhalb der kommenden sechs Monate werde die Mehrheit der globalen Finanzinstitute in den Kryptomarkt eintreten.
- Im Gespräch mit dem Podcast Talking Tokens erklärt Horsley, dass nach seinen Einschätzungen rund 66 Prozent aller Finanzinstitute zeitnah Berührungspunkte mit digitalen Assets haben werden. Grundlage dieser Prognose seien zahlreiche Gespräche mit Spitzenmanagern aus dem Bankensektor.
- “Ich habe mit einer Reihe von CEOs, Präsidenten und auch einigen Aufsichtsratsvorsitzenden von Banken gesprochen – und ich glaube, das passiert alles genau jetzt”, so Horsley. Seine Schlussfolgerung sei eindeutig: “Ich denke, zwei Drittel aller Finanzinstitute werden in den nächsten sechs Monaten in Krypto engagiert sein.”
- Nicht nur klassische Banken, auch die Fintech-Branche stehe vor einer weitreichenden Integration digitaler Vermögenswerte. Laut Horsley werde “über die Hälfte aller Fintech-Unternehmen” sowie ein erheblicher Teil weiterer Finanzdienstleister in absehbarer Zeit Krypto-Angebote implementieren.
- Unabhängig von individuellen Erwartungen an einzelne Projekte oder Token gebe es laut Horsley eine übergeordnete Zielsetzung: “Die grundlegende Ambition ist, dass Krypto als Mainstream-Wertspeicher, als Mainstream-Anlageklasse und als als neue Finanzinfrastruktur etabliert wird – und dass Milliarden von Menschen es nutzen.”
- Besonders entscheidend sei dabei die Signalwirkung großer Marktteilnehmer. Wenn “Hunderte der mächtigsten Unternehmen und Institutionen der Welt“ in den Kryptomarkt eintreten und entsprechende Produkte ihrer Kundschaft zugänglich machen, entfalte das eine enorme Hebelwirkung.
