- Der Kurs des KI-Projekts Bittensor (TAO) kann sich nach einem Turnaround zu Monatsbeginn weiter gen Norden vorarbeiten und gehört mit sieben Prozent Kursplus zu den größten Kursgewinnern unter den Top-100 Kryptowährungen.
- Der KI-Coin profitiert von der positiven Meldung rund um die Kooperation von OpenAI und dem US-Chipproduzenten Advanced Micro Devices (AMD).
- In Folge des bullishen Anstiegs der letzten Tage hievte das Käuferlager den Kurs auf ein neues Monatshoch bis in die Widerstandszone um das Vormonatshoch bei 353 US-Dollar. Gelingt es der Käuferseite, die Zone um die Zwischenhochs aus dem September nachhaltig zu durchbrechen, dürfte der Kurs in Richtung 407 US-Dollar zulegen. Hier scheiterte Bittensor im August.
- Sollte auch dieser Resist zurückerobert werden können, ist mit einer Trendfortsetzung in Richtung des wichtigen Zielbereichs zwischen 460 US-Dollar und 476 US-Dollar zu planen. Diese Chartzone fungierte in 2025 mehrfach als unüberwindbare Hürde. Vermehrte Gewinnmitnahmen sind wahrscheinlich.
- Erst, wenn es den Bullen gelingt, auch diesen Widerstandsbereich nachhaltig zu pulverisieren, könnte der TAO-Kurs das Jahreshoch aus dem Januar bei 586 US-Dollar angreifen. Vorerst fungiert diese Zielzone als maximales Kursziel für die kommenden Handelsmonate.
- Prallt Bittensor hingegen im Bereich der Vormonatshochs nachhaltig gen Süden ab, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Retests der wichtigen Chartzone um die letzten Verlaufstiefs bei 295 US-Dollar wieder zu. Hier muss die Käuferseite zur Stelle sein. Eine Aufgabe dieses Kursniveaus würde das Chartbild deutlich eintrüben.
- Der TAO-Kurs könnte in der Folge bis an das Ausbruchslevel vom 18. April bei 266 US-Dollar nachgeben. Sogar ein Retest des maximalen bearishen Kurszielbereichs um 233 US-Dollar wäre dann nicht mehr ausgeschlossen.
