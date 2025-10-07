App herunterladen
Finale Trendwende? Bittensor (TAO): Gelingt dem KI-Altcoin ein bullisher Ausbruch?

Bittensor (TAO) zählt derzeit zu den größten Gewinnern am Krypto-Markt. Diese Kursmarken sind entscheidend für einen bullishen Ausbruch.

Stefan Lübeck
Ein metallisches 3D-Logo mit einem abstrakten Design mit sich überschneidenden gebogenen und geraden Elementen, inspiriert von Bittensor TAO, vor einem dunklen Hintergrund mit gestreuten Lichtpartikeln.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der KI-Coin Bittensor (TAO) gehört aktuell zu den stärksten Altcoins unter den Top-100 Kryptowährungen
  • Der Kurs des KI-Projekts Bittensor (TAO) kann sich nach einem Turnaround zu Monatsbeginn weiter gen Norden vorarbeiten und gehört mit sieben Prozent Kursplus zu den größten Kursgewinnern unter den Top-100 Kryptowährungen.
  • Der KI-Coin profitiert von der positiven Meldung rund um die Kooperation von OpenAI und dem US-Chipproduzenten Advanced Micro Devices (AMD).
  • In Folge des bullishen Anstiegs der letzten Tage hievte das Käuferlager den Kurs auf ein neues Monatshoch bis in die Widerstandszone um das Vormonatshoch bei 353 US-Dollar. Gelingt es der Käuferseite, die Zone um die Zwischenhochs aus dem September nachhaltig zu durchbrechen, dürfte der Kurs in Richtung 407 US-Dollar zulegen. Hier scheiterte Bittensor im August.
  • Sollte auch dieser Resist zurückerobert werden können, ist mit einer Trendfortsetzung in Richtung des wichtigen Zielbereichs zwischen 460 US-Dollar und 476 US-Dollar zu planen. Diese Chartzone fungierte in 2025 mehrfach als unüberwindbare Hürde. Vermehrte Gewinnmitnahmen sind wahrscheinlich.
  • Erst, wenn es den Bullen gelingt, auch diesen Widerstandsbereich nachhaltig zu pulverisieren, könnte der TAO-Kurs das Jahreshoch aus dem Januar bei 586 US-Dollar angreifen. Vorerst fungiert diese Zielzone als maximales Kursziel für die kommenden Handelsmonate.
  • Prallt Bittensor hingegen im Bereich der Vormonatshochs nachhaltig gen Süden ab, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Retests der wichtigen Chartzone um die letzten Verlaufstiefs bei 295 US-Dollar wieder zu. Hier muss die Käuferseite zur Stelle sein. Eine Aufgabe dieses Kursniveaus würde das Chartbild deutlich eintrüben.
  • Der TAO-Kurs könnte in der Folge bis an das Ausbruchslevel vom 18. April bei 266 US-Dollar nachgeben. Sogar ein Retest des maximalen bearishen Kurszielbereichs um 233 US-Dollar wäre dann nicht mehr ausgeschlossen.
Ein Candlestick-Diagramm mit hervorgehobenen horizontalen Unterstützungs- und Widerstandszonen mit grünen und roten Pfeilen, die potenzielle Bittensor-Kursbewegungen nach oben oder unten anzeigen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares TAO/USDT auf Mexc
Empfohlenes Video
Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?

Quellen

TAO/USDT auf Tradingview

Bittensor (TAO) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bittensor (TAO) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bittensor (TAO) kaufen Leitfaden

