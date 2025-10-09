App herunterladen
"BMNR ist ein Relikt" BitMine “vom Aussterben bedroht”: Dieser Shortseller rechnet mit Tom Lee ab

Das Geschäftsmodell der Ethereum-Treasury BitMine sei “ein Relikt, das vom Aussterben bedroht” sei. Das sagt der bekannte Shortseller Kerrisdale Capital.

David Scheider
Teilen
Ethereum-Kurs4,395.63 $-1.82 %
Bitcoin kaufen
Tom Lee, gekleidet in einen dunklen Nadelstreifenanzug, eine rote Krawatte und eine Brille, spricht während eines Fernsehinterviews in einer Studioumgebung über Ethereum und Kapitalflut.

Beitragsbild: Scott Mlyn I CNBC

 | Krypto-Investor Tom Lee mausert sich zum Michael Saylor für Ethereum
  • Das Geschäftsmodell von BitMine ist simpel: Die Firma von Tom Lee setzt alles daran, so viele Ether wie möglich auf die Bilanz zu bringen. Mittlerweile hält BitMine 2,8 Millionen ETH – 2,3 Prozent der gesamten Umlaufmenge.
  • Bislang geht das Geschäftsmodell auf. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 757 Prozent zugelegt.
  • Doch laut Kerrisdale Capital hat das Modell bald ausgedient – und zwar endgültig. In einem scharf formulierten Report erklärt der berüchtigte Shortseller das Geschäftsmodell von BitMine zum Auslaufmodell. “BMNR ist ein Relikt – ein Modell am Rand des Aussterbens”, heißt es in dem Text.
Linienchart mit starkem Preis- und Volumenanstieg für BitMine Immersion Technologies Inc. (BITMF) im Juli 2021, mit ETHUSD als Vergleichslinie.
  • Die Kritik trifft einen Nerv: In nur drei Monaten hat BitMine über 10 Milliarden US-Dollar durch neue Aktien aufgenommen – täglich rund 170 Millionen US-Dollar. Das Ziel: mehr ETH auf die Bilanz. Doch dieser Reflex dreht sich ins Leere. Der NAV-Aufschlag, früher stolze 2-fache Bewertung, ist auf 1,2x geschrumpft.
  • Kerrisdales Fazit ist eindeutig: Wenn du Ethereum willst, kauf es direkt – oder nimm einen ETF. BitMine sei weder knapp noch innovativ. Alles, was vom einstigen Hype übrig bleibt, ist ein wachsender ETH-Berg – finanziert durch massive Verwässerung der Altaktionäre.
  • “Wenn du Ethereum willst, kauf es direkt. BMNR hat seine Daseinsberechtigung verloren”, schreiben die Analysten in dem Papier.
  • Noch im September hatte BitMine ETH im Wert von 200 Millionen US-Dollar gekauft.
  • Wer lieber physische Ether (ETH) kaufen will, kann dafür auf Bitpanda zurückgreifen. Der EU-regulierte Anbieter ist sicher, seriös und günstig.
Empfohlenes Video
Bitcoin-Rallye vorbei? Deshalb korrigiert der Krypto-Markt

Quellen

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
