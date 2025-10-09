- Das Geschäftsmodell von BitMine ist simpel: Die Firma von Tom Lee setzt alles daran, so viele Ether wie möglich auf die Bilanz zu bringen. Mittlerweile hält BitMine 2,8 Millionen ETH – 2,3 Prozent der gesamten Umlaufmenge.
- Bislang geht das Geschäftsmodell auf. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 757 Prozent zugelegt.
- Doch laut Kerrisdale Capital hat das Modell bald ausgedient – und zwar endgültig. In einem scharf formulierten Report erklärt der berüchtigte Shortseller das Geschäftsmodell von BitMine zum Auslaufmodell. “BMNR ist ein Relikt – ein Modell am Rand des Aussterbens”, heißt es in dem Text.
- Die Kritik trifft einen Nerv: In nur drei Monaten hat BitMine über 10 Milliarden US-Dollar durch neue Aktien aufgenommen – täglich rund 170 Millionen US-Dollar. Das Ziel: mehr ETH auf die Bilanz. Doch dieser Reflex dreht sich ins Leere. Der NAV-Aufschlag, früher stolze 2-fache Bewertung, ist auf 1,2x geschrumpft.
- Kerrisdales Fazit ist eindeutig: Wenn du Ethereum willst, kauf es direkt – oder nimm einen ETF. BitMine sei weder knapp noch innovativ. Alles, was vom einstigen Hype übrig bleibt, ist ein wachsender ETH-Berg – finanziert durch massive Verwässerung der Altaktionäre.
- “Wenn du Ethereum willst, kauf es direkt. BMNR hat seine Daseinsberechtigung verloren”, schreiben die Analysten in dem Papier.
- Noch im September hatte BitMine ETH im Wert von 200 Millionen US-Dollar gekauft.
- Wer lieber physische Ether (ETH) kaufen will, kann dafür auf Bitpanda zurückgreifen. Der EU-regulierte Anbieter ist sicher, seriös und günstig.
Empfohlenes Video
Bitcoin-Rallye vorbei? Deshalb korrigiert der Krypto-Markt
Quellen
Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+