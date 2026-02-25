- Ethereum hat sich kurzfristig erholt. Laut TradingView liegt Ether binnen 24 Stunden rund sieben Prozent im Plus, nachdem der Kurs in sechs Wochen etwa 45 Prozent verloren hatte und rund 60 Prozent unter dem Hoch von August 2025 notiert.
- Im Windschatten zog auch die Aktie von BitMine Immersion (BMNR) im vorbörslichen Handel an (+9 Prozent). Der Grund: BitMine baut seine Ethereum-Reserven seit Monaten konsequent aus. In einer Mitteilung vom 23. Februar meldete das Unternehmen 4.422.659 ETH (Stichtag: 22. Februar) – das entspricht 3,66 Prozent des gesamten Ether-Angebots. Allein in der Vorwoche hat BitMine weitere 51.162 ETH gekauft.
- Chairman Tom Lee spricht von einem “mini crypto winter”, hält aber an der Strategie fest und verweist auf Treiber wie Tokenisierung im Finanzsektor und neue Anwendungen auf Smart-Contract-Plattformen.
- Neben dem Spot-Markt blieb zuletzt auch die ETF-Nachfrage ein Faktor. Laut Farside Investors lag der Nettofluss bei den Ether-ETFs am 24. Februar bei plus 9,2 Millionen US-Dollar, nachdem am 23. Februar noch 49,5 Millionen US-Dollar abgeflossen waren. Insgesamt sind derzeit mehr Ab- als Zuflüsse zu sehen.
- Als Kontrastpunkt wirken Verkäufe aus dem Ethereum-Umfeld. Zuletzt wurde über Ether-Verkäufe von Vitalik Buterin berichtet.
