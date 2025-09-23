- “Wir schicken uns gegenseitig Geld mit Venmo und sparen in Bitcoin – aber die Leute in der Regierung versuchen, mit gestrigen Ideen heutige Probleme zu lösen. Das funktioniert nicht.”
- Mit diesem Satz wirft der demokratische Politiker Ian Calderon seinen Hut in den Ring. Bei den kalifornischen Wahlen im kommenden Jahr bewirbt er sich als Kandidat für das Amt des Gouverneurs.
- “Kalifornien war schon immer führend im Bereich Technologie. Es ist an der Zeit, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren und Kalifornien zum unangefochtenen Vorreiter in Sachen Bitcoin machen”, schreibt Calderon auf X.
- Damit steht ein Kandidat zur Wahl, der keinen Hehl um seine Unterstützung für Bitcoin macht. Der bekannte Bitcoin-Lobbyist Dennis Porter hatte auf der Plattform X auf die Ankündigung von Calderon aufmerksam gemacht: “Dies ist ein entscheidender Wettlauf um eine Veränderung des Diskurses. Wir brauchen die Unterstützung beider Parteien für Bitcoin!”
- Bisher kam politische Unterstützung für Kryptowährungen fast ausschließlich aus dem republikanischen Lager, Präsident Trump hatte im März dieses Jahres sogar eine Executive Order zur Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve unterzeichnet.
- Calderon war zwar lange Abgeordneter des kalifornischen Parlaments. Als politischer Kandidat ist er einer größeren Allgemeinheit aber nicht bekannt. Beobachter schätzen seine Chancen auf das Amt als Gouverneur daher als eher gering ein.
- Der Schritt zeigt aber eine wachsende Unterstützung für Bitcoin aus beiden politischen Lagern in den USA. Du kannst Bitcoin einfach und sicher auf Coinbase handeln.
