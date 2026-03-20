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Bitcoin-Wal wacht nach 13 Jahren auf – und bewegt 2.100 BTC

Eine alter Wal aus der Satoshi-Ära wird plötzlich aktiv. Das Warten hat sich gelohnt: Die Bitcoin sind heute über das Zehntausendfache wert.

Moritz Draht
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Das Bild zeigt eine stilisierte Szene aus der Krypto-Welt: Im Vordergrund liegt ein Stapel glänzender Bitcoin-Münzen, wobei eine Münze mit dem Bitcoin-Logo prominent nach vorne geneigt ist. Links im Bild durchbricht ein großer Wal die Wasseroberfläche und spritzt Gischt in die Höhe – ein visuelles Symbol für einen sogenannten „Bitcoin-Wal“, also einen Großinvestor.

Beitragsbild: Shutterstock/KI-Fotomontage

 | Ein Bitcoin-Wal wird nach über einem Jahrzehnt wieder aktiv

Eine alte Bitcoin-Adresse hat nach über dreizehn Jahren erstmals wieder eine Transaktion ausgeführt. Dabei wurden 2.100 BTC im Wert von rund 147,7 Millionen US-Dollar bewegt, wie aus Daten des Blockchain-Explorers Mempool hervorgeht.

Die Bitcoin wurden ursprünglich am 4. Juli 2012 empfangen. Ihr Gesamtwert lag da noch bei rund 14.000 US-Dollar. Seitdem hat sich der Wert um mehr als das Zehntausendfache erhöht.

Trotz vereinzelter kleiner Eingänge in den Folgejahren blieb der Bestand über den gesamten Zeitraum unangetastet. Nach Angaben der Analyseplattform Arkham wurden die übertragenen Bitcoin bislang nicht weiter bewegt.

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Bitcoin-Wale in Bewegung

In den vergangenen Monaten wurden Bitcoin-Wale wieder deutlich aktiver. Die kumulierten Bewegungen spiegeln sich deutlich in den Onchain-Daten wider. Die “Bitcoin Exchange Whale Ratio” von CryptoQuant, ein Indikator für das Verhältnis der Top-10-Einzahlungen zum Gesamtzustrom auf Börsen, erreichte im März den höchsten Stand seit Juli 2024.

Erst vor wenigen Tagen liquidierte eine Wallet-Adresse aus dem Jahr 2013 1.000 BTC im Gegenwert von rund 71,6 Millionen US-Dollar. Warum sich “vergessene“ Bitcoin plötzlich wieder bewegen, erfahrt ihr hier: Warum Bitcoin-OGs jetzt verkaufen

Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, sobald sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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