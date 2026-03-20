Bitcoin-Wal wacht nach 13 Jahren auf – und bewegt 2.100 BTC

Eine alter Wal aus der Satoshi-Ära wird plötzlich aktiv. Das Warten hat sich gelohnt: Die Bitcoin sind heute über das Zehntausendfache wert.

Eine alte Bitcoin-Adresse hat nach über dreizehn Jahren erstmals wieder eine Transaktion ausgeführt. Dabei wurden 2.100 BTC im Wert von rund 147,7 Millionen US-Dollar bewegt, wie aus Daten des Blockchain-Explorers Mempool hervorgeht.

💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,100 #BTC (147,695,076 USD) has just been activated after 13.7 years (worth 13,685 USD in 2012)!https://t.co/YJrpr3L7Q1 — Whale Alert (@whale_alert) March 20, 2026

Die Bitcoin wurden ursprünglich am 4. Juli 2012 empfangen. Ihr Gesamtwert lag da noch bei rund 14.000 US-Dollar. Seitdem hat sich der Wert um mehr als das Zehntausendfache erhöht.

Trotz vereinzelter kleiner Eingänge in den Folgejahren blieb der Bestand über den gesamten Zeitraum unangetastet. Nach Angaben der Analyseplattform Arkham wurden die übertragenen Bitcoin bislang nicht weiter bewegt.

Bitcoin-Wale in Bewegung

In den vergangenen Monaten wurden Bitcoin-Wale wieder deutlich aktiver. Die kumulierten Bewegungen spiegeln sich deutlich in den Onchain-Daten wider. Die “Bitcoin Exchange Whale Ratio” von CryptoQuant, ein Indikator für das Verhältnis der Top-10-Einzahlungen zum Gesamtzustrom auf Börsen, erreichte im März den höchsten Stand seit Juli 2024.

Erst vor wenigen Tagen liquidierte eine Wallet-Adresse aus dem Jahr 2013 1.000 BTC im Gegenwert von rund 71,6 Millionen US-Dollar. Warum sich “vergessene“ Bitcoin plötzlich wieder bewegen, erfahrt ihr hier: Warum Bitcoin-OGs jetzt verkaufen

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