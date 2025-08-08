App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Mehr Coins. Jetzt!
Kaufe Coins gebührenfrei "Made in Germany"
3.93 T $
Bitcoin-Kurs116,814.00 $0.27%
Ethereum-Kurs3,910.62 $2.49%
XRP-Kurs3.33 $8.00%
Cardano-Kurs0.804385 $5.22%
Solana-Kurs177.05 $2.43%
Dogecoin-Kurs0.223410 $4.66%
BNB-Kurs788.90 $1.58%
Polkadot-Kurs3.93 $4.23%
IOTA-Kurs0.200110 $2.39%
Official Trump-Kurs9.26 $2.60%
TRON-Kurs0.337809 $-0.22%
Stellar-Kurs0.466408 $12.95%

Nach 10 Jahren im Tiefschlaf Bitcoin-Wal droht mit Liquidierung von 3.000 BTC

Nach 10 Jahren ohne Lebenszeichen verschiebt ein Bitcoin-Wal plötzlich Coins im Wert von 350 Millionen US-Dollar. Das sind die Folgen für den BTC-Kurs.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs116,814.00 $0.27 %
Bitcoin kaufen
Ein Buckelwal bricht in der Nähe der Wynn-Küste aus dem Meer, während das Wasser plätschert und im Hintergrund die ferne Küste zu sehen ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Bitcoin-Frühinvestor sitzt auf einer massiven Fiatrendite
  • Die Bewegung von Bitcoin aus sehr alten Wallets sorgt regelmäßig für Diskussionen in der Krypto-Community. Verkaufte einer der größten Bitcoin-Wale aller Zeiten nach 14 Jahren jüngst 80.000 BTC, erwacht nun die nächste alte Wallet zu neuem Leben.
  • On-Chain-Daten vom Donnerstag zeigen, dass dieser Wal je 100 BTC von 30 verschiedenen Adressen auf eine lange Liste neuer, modernerer Bitcoin-Adressen verschoben hat. Insgesamt haben die 3.000 BTC einen Wert von rund 350 Millionen US-Dollar.
  • Im Moment des Schreibens handelt die Krypto-Leitwährung bei 116.700 US-Dollar, was einem leichten Kurszuwachs von 0,8 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Ethereum und XRP konnten zuletzt stärker zulegen – mehr dazu im neuen Krypto-Marktupdate.
  • Die Identität der Bitcoin-Wale bleibt meist unbekannt. Teilweise handelt es sich um Solo Miner, teilweise um mutige Frühinvestoren. Einige sehr alte Adressen sollen sogar mit Satoshi selbst in Verbindung stehen, der über 1,1 Millionen Bitcoin besitzt.
  • Große Transaktionen von Bitcoin-Walen deuten oftmals darauf hin, dass diese zumindest einen Teil ihrer erzielten Fiatgewinne auscashen wollen. In diesem Fall konnte aber keine der neuen Adressen mit einer Krypto-Börse identifiziert werden, sodass es womöglich bei einer bloßen Verschiebung bleibt.
  • Sollte der Bitcoin-Millionär seine Coins doch verkaufen, dürften die Auswirkungen auf den BTC-Kurs gering bleiben. Selbst der Verkauf von 80.000 BTC durch den Mega-Wal über Galaxy Digital konnte der Krypto-Leitwährung nur wenig anhaben.
  • Galaxy-CEO Mike Novogratz erklärte diesbezüglich: “Nennt es Gnade, nennt es Glück, nennt es Schicksal, nennt es Timing – oder eine Kombination aus allem –, aber die Ausführung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als es eine enorme Kaufaktivität gab.”
Empfohlenes Video
Marktupdate: Bitcoin im Abwärtstrend – diese Daten entscheiden jetzt

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine physische Bitcoin-Münze, die auf mehreren 100-Euro-Banknoten platziert ist und die Verbindung zwischen Krypto und traditionellen Finanzen symbolisiert.
"Assets müssen laufend fundamental überwacht werden"Reich mit Krypto? So investierst du 10.000 Euro strategisch
Trending CoinsMidnight Glacier Drop beginnt: NIGHT-Token für 34 Millionen Wallets
Eine digitale Illustration einer Ethereum-Münze vor einem grünen Hintergrund mit einem ansteigenden Ethereum-Kerzenständer-Aktienchart.
KursanalyseEthereum: Auf welche Chartmarken es jetzt ankommt
Stellar
0.466408 $
12.95%
Story
6.69 $
11.37%
Chainlink
19.32 $
11.31%
Mantle
1.04 $
9.57%
Aptos
4.71 $
8.90%
XRP
3.33 $
8.00%
Provenance Blockchain
0.029798 $
7.94%
Optimism
0.738841 $
5.87%
Cardano
0.804385 $
5.22%
Uniswap
10.61 $
5.13%
Monero
264.30 $
-6.12%
Ethena
0.618149 $
-3.10%
Curve DAO
0.918837 $
-2.33%
KuCoin
10.30 $
-2.07%
SPX6900
1.78 $
-0.86%
Pudgy Penguins
0.037064 $
-0.38%
Fasttoken
4.57 $
-0.32%
Ethena Staked USDe
1.19 $
-0.23%
TRON
0.337809 $
-0.22%
Tether Gold
3,375.58 $
-0.17%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren