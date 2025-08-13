App herunterladen
Analyse eines Traders Bitcoin vor neuem Allzeithoch – Daten sprechen für eine bullishe August-Rallye

Das Momentum am Kryptomarkt ist bullish. Noch im August könnte das Bitcoin-Allzeithoch fallen.

David Scheider
Bitcoin-Kurs119,867.00 $0.77 %
Eine glänzende Bitcoin steht aufrecht auf einer grünen Fläche mit einem verschwommenen, bunten Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auf bis zu 131.000 US-Dollar könnte Bitcoin im August steigen
  • Eigentlich zählt der August für Bitcoin (BTC) zu den schwächeren Monaten. Im Median sinkt der Wert der Kryptowährung Nummer eins um 7,5 Prozent. Doch im August 2025 könnte es anders kommen.
  • Bei 119.600 US-Dollar ist BTC nur noch 2,8 Prozent vom Allzeithoch bei 122.838 US-Dollar, aufgestellt am 14. Juli dieses Jahres, entfernt.
  • Auf der Plattform X taxiert der Analyst Praevisio die Wahrscheinlichkeit für ein neues Allzeithoch bei bis zu 131.000 US-Dollar auf 90 Prozent.
  • Die Statistik deute zwar auf eine mögliche kurzfristige Schwäche hin, dennoch stehen die Chancen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hoch, so Praevisio.
Ein Candlestick-Chart zeigt die Bitcoin (BTCUSD)-Kursentwicklung mit einer hervorgehobenen Widerstandszone bei 12200 und zwei Unterstützungszonen um 11600 und 11900.
Die relevanten kurzfristigen Kurszonen laut Praevisio | Quelle: X
  • Hintergrund für die Analyse sind technische Indikatoren sowie ein grundsätzlich bullishes Momentum: Bei dieser Konstellation setzten viele Trader auf „Buy the Dip“-Strategien. Rücksetzer in frische Nachfragezonen würden für Käufe genutzt, mit Stopp-Loss-Orders unter dem Monatstief. Das mittelfristige Ziel: 131.000 US-Dollar oder mehr, noch im August.
  • Tatsächlich dreht der Kryptomarkt zuletzt deutlich auf. Mit den jüngsten Signalen der US-Notenbank, dass Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte möglich sind, steigt die Liquidität am Markt – ein Treiber für risikobehaftete Anlagen wie Bitcoin.
  • Außerdem verzeichnen Bitcoin-Spot-ETFs weiterhin starke Mittelzuflüsse. Große Player wie BlackRock und Fidelity verstärken ihre Positionen, was das Kaufinteresse im Markt zusätzlich stützt.
Quellen

