App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2.45 T $
Hyperliquid-Kurs36.65 $-1.96%
Bitcoin-Kurs69,044.00 $-1.18%
Ethereum-Kurs2,125.18 $-1.55%
XRP-Kurs1.32 $-2.40%
BNB-Kurs604.56 $-0.44%
Solana-Kurs80.30 $-2.91%
TRON-Kurs0.315758 $-0.59%
Dogecoin-Kurs0.091175 $-1.99%
Cardano-Kurs0.244809 $-4.93%
Zcash-Kurs269.92 $5.68%
Chainlink-Kurs8.86 $-2.55%
Official Trump-Kurs2.83 $-3.19%
Pi Network-Kurs0.169927 $-0.96%
Zurzeit keine Sicherheitsbedrohung 

Bitcoin vor Gefahr? Grayscale bewertet Risiko durch Quantencomputer

Die Angst vor Quantencomputern wächst. Doch die eigentliche Herausforderung könnte ganz woanders liegen.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs69,044.00 $-1.18 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt einen Quantencomputer

Beitragsbild: picture alliance

 | Wird das Bitcoin-Netzwerk in der Zukunft durch Quantencomputer geknackt?

Die Diskussion rund um Quantencomputer und ihre möglichen Auswirkungen auf Kryptowährungen gewinnt erneut an Dynamik. Laut einer aktuellen Analyse von Grayscale ist klar, die Branche sollte sich bereits heute auf eine “post-quantum“ Zukunft vorbereiten. Hintergrund sind neue Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Fortschritte im Bereich Quantencomputing schneller erfolgen könnten als bislang angenommen.

Zwar stellen leistungsfähige Quantencomputer aktuell noch keine unmittelbare Bedrohung für bestehende Blockchains dar, doch die Entwicklung könnte sprunghaft verlaufen. Entscheidend sei derzeit weniger das technische Risiko als vielmehr die soziale Komponente. Die größte Herausforderung liegt darin, dass sich die Bitcoin-Community auf den Übergang zu quantum-sicheren Wallet-Adressen einigen und diesen gemeinsam umsetzen muss.

Lest auch
Post-Quantum-Kryptografie Sind diese Kryptowährungen vor Quantencomputern sicher?

Bitcoin vor langfristiger Herausforderung durch Quantencomputing

Für Bitcoin ergibt sich daraus vor allem eine langfristige Herausforderung. Während die aktuelle Infrastruktur noch als sicher gilt, könnte ein zukünftiger technologischer Durchbruch Anpassungen notwendig machen. Entscheidend wird dabei sein, wie schnell sich Netzwerke auf neue kryptografische Standards umstellen können.

Besonders frühere Adressen sind durch Quantencomputer gefährdet / Quelle: Grayscale

Aus technischer Sicht weist Bitcoin laut Grayscale ein geringeres Risiko auf als viele andere Coins. “Rein aus technischer Sicht birgt Bitcoin ein geringeres Risiko als andere Kryptowährungen: Es verwendet ein UTXO-Modell und einen Proof of Work-Konsensmechanismus, verfügt über keine nativen Smart Contracts und bestimmte Adresstypen sind nicht quantenanfällig”, so Zach Pandl, Forschungsleiter bei Grayscale.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die Branche ausreichend Zeit hat, sich vorzubereiten. Dennoch dürfe diese Zeit nicht unterschätzt werden, da die Umstellung komplex ist und koordinierte Anpassungen erfordert. Erste Entwicklungen zeigen bereits, dass sich Teile des Marktes aktiv mit dem Thema auseinandersetzen und entsprechende Lösungen erproben.

Die Gefahr durch Quantencomputer ist somit aktuell noch theoretischer Natur, doch die Vorbereitung darauf gewinnt zunehmend an Bedeutung. Für den Krypto-Markt bedeutet das, dass nicht kurzfristige Risiken im Fokus stehen, sondern die Frage, wie gut sich die Technologie langfristig an neue Herausforderungen anpassen kann.

Empfohlenes Video
Bitcoin, Krypto und Tech-Aktien – hier liegen die Chancen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.
Wie hoch steigt der Ripple Coin?XRP-Prognose 2030: Wie hoch kann der Ripple Coin wirklich steigen?
Verschiedene Personen sitzen an erinem Tisch
"It’s reality"Die Ripple-Verschwörung: XRP, “Great Reset” – und die Zahl 589
Canton
0.147823 $
5.75%
Zcash
269.92 $
5.68%
Morpho
1.62 $
5.06%
Sky
0.076020 $
1.31%
Beldex
0.079964 $
0.58%
LEO Token
10.16 $
0.51%
USDS
1.00 $
0.23%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1.21 $
0.15%
USDtb
0.999752 $
0.14%
USDD
1.00 $
0.07%
Rain
0.005827 $
-12.75%
Avalanche
8.70 $
-8.00%
Algorand
0.114483 $
-7.46%
Ethereum Classic
8.18 $
-6.54%
Quant
72.36 $
-5.26%
MemeCore
2.57 $
-5.22%
Ondo
0.254947 $
-5.08%
VeChain
0.007113 $
-5.08%
Aave
92.22 $
-4.95%
Cardano
0.244809 $
-4.93%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren