Die Angst vor Quantencomputern wächst. Doch die eigentliche Herausforderung könnte ganz woanders liegen.

Die Diskussion rund um Quantencomputer und ihre möglichen Auswirkungen auf Kryptowährungen gewinnt erneut an Dynamik. Laut einer aktuellen Analyse von Grayscale ist klar, die Branche sollte sich bereits heute auf eine “post-quantum“ Zukunft vorbereiten. Hintergrund sind neue Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Fortschritte im Bereich Quantencomputing schneller erfolgen könnten als bislang angenommen.

Zwar stellen leistungsfähige Quantencomputer aktuell noch keine unmittelbare Bedrohung für bestehende Blockchains dar, doch die Entwicklung könnte sprunghaft verlaufen. Entscheidend sei derzeit weniger das technische Risiko als vielmehr die soziale Komponente. Die größte Herausforderung liegt darin, dass sich die Bitcoin-Community auf den Übergang zu quantum-sicheren Wallet-Adressen einigen und diesen gemeinsam umsetzen muss.

Bitcoin vor langfristiger Herausforderung durch Quantencomputing

Für Bitcoin ergibt sich daraus vor allem eine langfristige Herausforderung. Während die aktuelle Infrastruktur noch als sicher gilt, könnte ein zukünftiger technologischer Durchbruch Anpassungen notwendig machen. Entscheidend wird dabei sein, wie schnell sich Netzwerke auf neue kryptografische Standards umstellen können.

Besonders frühere Adressen sind durch Quantencomputer gefährdet / Quelle: Grayscale

Aus technischer Sicht weist Bitcoin laut Grayscale ein geringeres Risiko auf als viele andere Coins. “Rein aus technischer Sicht birgt Bitcoin ein geringeres Risiko als andere Kryptowährungen: Es verwendet ein UTXO-Modell und einen Proof of Work-Konsensmechanismus, verfügt über keine nativen Smart Contracts und bestimmte Adresstypen sind nicht quantenanfällig”, so Zach Pandl, Forschungsleiter bei Grayscale.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die Branche ausreichend Zeit hat, sich vorzubereiten. Dennoch dürfe diese Zeit nicht unterschätzt werden, da die Umstellung komplex ist und koordinierte Anpassungen erfordert. Erste Entwicklungen zeigen bereits, dass sich Teile des Marktes aktiv mit dem Thema auseinandersetzen und entsprechende Lösungen erproben.

Die Gefahr durch Quantencomputer ist somit aktuell noch theoretischer Natur, doch die Vorbereitung darauf gewinnt zunehmend an Bedeutung. Für den Krypto-Markt bedeutet das, dass nicht kurzfristige Risiken im Fokus stehen, sondern die Frage, wie gut sich die Technologie langfristig an neue Herausforderungen anpassen kann.

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