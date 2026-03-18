Der Bitcoin-Kurs hat vor dem heutigen Fed-Zinsentscheid zugelegt. Börsenzuflüsse könnten jedoch auf wachsenden Verkaufsdruck hindeuten.

Der Krypto-Markt legt vor dem heutigen Zinsentscheid der Federal Reserve eine Pause ein. Die Gesamtmarktkapitalisierung legt um zögerliche 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortag zu. Der Bitcoin Kurs notiert am Mittwochmorgen bei rund 74.000 US-Dollar. Im Wochenvergleich legt die größte Kryptowährung somit um sechs Prozent zu.

Auch bei den Altcoins fallen die Kursbewegungen mit Ausnahme einiger Memecoin-Ausreißer eher moderat aus. Bei Ethereum, XRP, Solana und Co. bewegen sich die Gewinne zwischen 0,3 und zwei Prozent. Infolge einer Rückeroberung der 50-Tagelinie stieg der Ether-Kurs zuletzt auf ein neues Monatshoch bei 2.386 US-Dollar. Alle wichtigen Kursmarken erfahrt ihr hier: Ethereum-Prognose: Ist das wirklich der erhoffte Kursausbruch?

Abverkäufe an Börsen vor Fed-Sitzung

On-Chain-Daten von CryptoQuant zeigten derweil erhöhte Zuflüsse auf zentralisierte Börsen. Am Montag wurden demnach rund 6.100 Bitcoin pro Stunde transferiert, der höchste Wert seit dem 20. Februar. Der Anteil großer Einzahlungen lag bei 63 Prozent. “Historisch wurden solche Spitzen häufig mit zunehmendem Verkaufsdruck in Verbindung gebracht”, so CryptoQuant.

Ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt oder eine Zwischenkorrektur einsetzt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob die Nachfrage im Spotmarkt weiter zunimmt und das aktuelle Momentum bestätigt wird.

Dazu dürfte auch der heutige Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve beitragen, der am Abend um 20:00 Uhr MEZ veröffentlicht wird. Eine unveränderte Zinspolitik könnte das aktuell positive Umfeld für Risikoanlagen stützen. Sollten die Währungshüter jedoch restriktivere Signale senden, dürfte dies kurzfristig zu erhöhter Unsicherheit und möglichen Gewinnmitnahmen führen.

Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für eine unveränderte Zinsspanne aktuell zwischen 95,5 und 99,7 Prozent. Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit daher insbesondere auf den sogenannten Dot Plot sowie die anschließenden Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Historische Daten zeigen, dass Bitcoin nach sieben von acht FOMC-Sitzungen im Jahr 2025 gefallen ist, wobei sich lokale Tiefpunkte im Schnitt rund 48 Stunden nach den Veröffentlichungen gebildet haben.

Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, sobald sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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