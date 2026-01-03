- Zum Start ins Wochenende notiert Bitcoin knapp unter 90.000 US-Dollar – gestern Abend stieg BTC sogar auf rund 90.8000 US-Dollar – Ethereum bei über 3.100 US-Dollar. BTC steht damit knapp ein Prozent höher als vor 24 Stunden, bei ETH sind es rund 2 Prozent.
- XRP erobert währenddessen die Marke von 2 US-Dollar zurück und steht auf diesen Zeitraum betrachtet rund 7 Prozent höher. Solana kann einen Kursgewinn von rund 2,5 Prozent verzeichnen und wird nun bei 130 US-Dollar gehandelt.
- Angeführt wird der Markt jedoch vom Memecoin-Sektor. PEPE ist um rund 20 Prozent in die Höhe gesprungen, bei Fartcoin sind es rund 14 Prozent, Dogecoin kann um knapp 9 Prozent zulegen. Während der US-Aktienmarkt sowie Edelmetalle einen schweren Start in das neue Jahr erleben, kann der Krypto-Markt also an breiter Front zulegen
- In den USA nutzten viele Anleger das Jahresende 2025 gezielt für “Tax-Loss Harvesting”, indem sie Krypto-Verluste realisierten, um ihre hohen Kapitalerträge aus dem starken Aktienjahr steuerlich auszugleichen. Die Argumente der Bullen führen neben dem Ende der Krypto-Verkäufe aus steuerlichen Gründen auch die Rückkehr von institutionellen Investoren an.
- Diese betreiben zum Jahresende oft “Window Dressing”, das heißt, sie verkaufen schlecht gelaufene Titel und kaufen stattdessen Gewinner, um ihre Bilanz gegenüber Kunden attraktiver zu präsentieren. Dieser Prozess führt dazu, dass Verlierer wie Bitcoin ETFs im Dezember zusätzlich unter Druck geraten, während Trends bei Gewinnern künstlich verstärkt werden. Parallel dazu sichern viele Fondsmanager ihre Jahresgewinne und Boni ab, indem sie riskante Positionen wie solche auf Kryptowährungen auflösen oder zumindest nicht neu einsteigen.
