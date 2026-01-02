- Der Kryptomarkt startet mit einer stabilen Kursentwicklung. Bitcoin handelt am frühen Tag bei rund 88.700 US-Dollar und liegt damit etwas über dem Vortagsniveau. Trotz der leichten Erholung steht der Kurs im Jahresvergleich rund sechs Prozent im Minus. Ethereum notiert mit knapp über 3.000 US-Dollar ebenfalls im Plus. Viele größere Altcoins zeigen eine leichte Aufwärtsdynamik.
- Für Bewegung sorgte eine erneute Liquidationswelle. In den vergangenen 24 Stunden wurden Positionen im Gesamtwert von rund 230 Millionen US-Dollar liquidiert, davon mehr als 150 Millionen US-Dollar auf der Long-Seite. Besonders auffällig war die Entwicklung bei XRP, wo rund 96 Prozent der liquidierten Positionen Long-Wetten betrafen. Die größte Einzel-Liquidation betraf eine Bitcoin-Position im Umfang von etwa 5,85 Millionen US-Dollar. Marktbeobachter sehen darin einen weiteren Hinweis auf überdehnte Hebelpositionen, die zu Jahresbeginn bereinigt wurden.
- Die Stimmung im Markt bleibt gedämpft, scheint die Talsohle aber vorerst überwunden zu haben. Der Fear & Greed Index bewegt sich bei 28 Punkten damit im Bereich “Fear”. Historisch fielen solche Phasen häufig mit Bodenbildungsprozessen zusammen, kurzfristig bleibt das Umfeld jedoch geprägt von vorsichtigen Marktteilnehmern und niedriger Marktbreite. Die Funding-Raten zeigen ein überwiegend neutrales Bild, was auf eine ausgeglichene Struktur im Futures-Markt hinweist.
- Regulatorisch richten sich die Blicke auf den 15. Januar. Dann soll der CLARITY Act im Senate Banking Committee diskutiert werden. Die Gesetzesvorlage soll die Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC klarer definieren und damit eine langjährige Unsicherheit im US-Markt adressieren. Beobachter verweisen jedoch auf politische Hürden und ein begrenztes Zeitfenster für parteiübergreifende Zusammenarbeit im Vorfeld der Midterm-Wahlen.
