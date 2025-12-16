App herunterladen
Polymarket 

“Bitcoin-Zockerei ist ein gefährliches Spiel” – Mehrheit sieht BTC bei 80.000 USD

Das Sentiment am Kryptomarkt ist auf einem Tiefpunkt. Auf Polymarket sieht eine Mehrheit Bitcoin bei 80.000 US-Dollar.

David Scheider
Bitcoin-Kurs87,293.00 $1.79 %
Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin sei "Zockerei" behaupten einige Marktbeobachter
  • Im Zuge des Abverkaufs am Kryptomarkt bewegt sich auch das Marktsentiment auf einen Tiefpunkt zu. Auf der Wettplattform Polymarket prognostiziert eine Mehrheit jetzt einen Bitcoin-Crash auf 80.000 US-Dollar.
  • Insgesamt 40 Prozent der Teilnehmenden sehen also weiter deutliche Korrekturen. 18 Prozent rechnen sogar mit einem Abverkauf bis auf 75.000 US-Dollar.
Quelle: Polymarket
  • Tiefrote Märkte haben sich in der Vergangenheit immer wieder als lukrative Einstiegsmöglichkeit herausgestellt. Doch ein X-Nutzer warnt in einem mittlerweile gelöschten Post: “Bei der derzeitigen Volatilität von Bitcoin zu spekulieren, ist ein gefährliches Spiel.”
  • Und weiter: “Eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, dass der Kurs 80.000 US-Dollar erreicht, zeugt eher von Verzweiflung als von Strategie. Wer auf Höchststände setzt, übersieht oft die Tiefe der Tiefststände. Bleibt realistisch oder stellt euch auf eine harte Lektion ein.”
  • Ein anderer Nutzer kommentiert hingegen: “Es ist gar keine so üble Korrektur. Wenn überhaupt, dann ist es eine großartige Gelegenheit für den Einstieg.”
  Du möchtest den Dip kaufen? Auf Coinbase erhältst du bis zum 23. Dezember: 50 Euro in Bitcoin, wenn der erste Trade ein Volumen von mindestens 50 Euro hat.
Warum Bitcoin an der 90.000-Dollar-Marke festhängt

