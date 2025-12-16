- Im Zuge des Abverkaufs am Kryptomarkt bewegt sich auch das Marktsentiment auf einen Tiefpunkt zu. Auf der Wettplattform Polymarket prognostiziert eine Mehrheit jetzt einen Bitcoin-Crash auf 80.000 US-Dollar.
- Insgesamt 40 Prozent der Teilnehmenden sehen also weiter deutliche Korrekturen. 18 Prozent rechnen sogar mit einem Abverkauf bis auf 75.000 US-Dollar.
- Tiefrote Märkte haben sich in der Vergangenheit immer wieder als lukrative Einstiegsmöglichkeit herausgestellt. Doch ein X-Nutzer warnt in einem mittlerweile gelöschten Post: “Bei der derzeitigen Volatilität von Bitcoin zu spekulieren, ist ein gefährliches Spiel.”
- Und weiter: “Eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, dass der Kurs 80.000 US-Dollar erreicht, zeugt eher von Verzweiflung als von Strategie. Wer auf Höchststände setzt, übersieht oft die Tiefe der Tiefststände. Bleibt realistisch oder stellt euch auf eine harte Lektion ein.”
- Ein anderer Nutzer kommentiert hingegen: “Es ist gar keine so üble Korrektur. Wenn überhaupt, dann ist es eine großartige Gelegenheit für den Einstieg.”
