- Am Abend des 15. Dezember muss der Kryptomarkt einen weiteren Abverkauf einstecken. Die Kryptoleitwährung Bitcoin (BTC) büßt 3,7 Prozent ihres Wertes ein und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 86.231 US-Dollar.
- Bei den Altcoins sieht es nicht besser aus. Bei Ethereum (ETH) steht ein Tagesminus von 5,9 Prozent zu Buche, XRP notiert 5,5 Prozent unter dem Vortageswert.
- Hintergrund für den Abverkauf sind Liquidierungen von 380 Millionen US-Dollar an Long-Positionen aufgrund eines phänomenal schlechten Sentiments. Obwohl Bitcoin nur 31 Prozent unter dem Allzeithöchstwert notiert, fühlt es sich wie im tiefsten Bärenmarkt an. Der Crypto Fear and Greed Index steht bei 11 von 100 Punkten, viel schlechter geht es kaum.
- Ein weiterer Grund für den Abverkauf sind die Outflows am ETF-Markt. Am gestrigen Montag, dem 15. Dezember, sind insgesamt 357 Millionen US-Dollar aus dem Markt geflossen. Das belastet den Kurs zusätzlich.
- Wie geht es weiter? Derzeit ist das Gefüge am Markt unbestreitbar negativ. Auch makroökonomische Faktoren wie historische Zinserhöhungen durch die japanische Notenbank BoJ wirken sich negativ aus. Bis diese durch eine signifikante Zinswende in den USA ausgeglichen werden, ist mit einem Aufschwung nicht zu rechnen.
- Allerdings muss man ebenfalls konstatieren: Sehr viel Spielraum nach unten dürfte es bei einem tiefroten Sentiment nicht mehr geben.
