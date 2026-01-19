Obwohl Gold sein digitales Pendant im vergangenen Jahr renditetechnisch weit hinter sich ließ, setzt die BTC-ECHO-Community zum Jahresstart klar auf Bitcoin. Ist der Optimismus begründet?

Bitcoin oder Gold: BTC-ECHO-Leser setzen 2026 trotz Edelmetall-Rallye klar auf BTC

Die massive Goldrallye hat das Edelmetall 2025 zurück ins Rampenlicht gerückt – doch in der BTC-ECHO-Community bleibt Bitcoin der Favorit. In einer Abstimmung zur Frage “Nach der Goldrallye 2025: Wer wird im neuen Jahr die Nase vorn haben?” haben 4.272 Leser ihre Stimme abgegeben.

Das Ergebnis fällt deutlich aus: 63 Prozent trauen BTC im neuen Jahr die bessere Performance zu, während 31 Prozent auf Gold setzen. Weitere 6 Prozent positionieren sich dazwischen und legen sich nicht klar fest.

Die Umfrage spiegelt damit den ungebrochenen Glauben der Bitcoiner wider: Selbst nach einem so starken Jahr für den traditionellen “sicheren Hafen” bleibt die Erwartung hoch, dass die Kryptowährung die bessere Anlage bleibt.

Gold profitiert klassisch von Unsicherheit, geopolitischen Spannungen und der Suche nach Stabilität. Bitcoin dagegen wird von vielen als Wette auf Wachstum, Liquidität und eine fortschreitende Adoption verstanden.

Dass immerhin fast ein Drittel der Teilnehmenden Gold vorn sieht, zeigt jedoch auch: Das Vertrauen in das Edelmetall als Absicherung ist präsent, und die Rallye des vergangenen Jahres dürfte neue Käufergruppen angezogen haben.

Gleichzeitig deutet die klare Mehrheit für Bitcoin darauf hin, dass viele Leser eher auf die Möglichkeit einer Fortsetzung der Krypto-Rallye setzen und das Chance-Risiko-Profil höher gewichten als defensive Stabilität.

Unterm Strich ergibt sich ein eindeutiges Bild: Trotz Rückenwind für Gold rechnet die BTC-ECHO-Community zum Jahreswechsel überwiegend damit, dass Bitcoin 2026 die Nase vorn haben wird.

