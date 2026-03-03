- In einer Mitteilung vom Montag erklärte das Unternehmen, der Umsatzanstieg sei vor allem auf einen Zuwachs von 255,3 Millionen US-Dollar bei den Bitcoin-Mining-Erlösen zurückzuführen. Diese stiegen 2025 auf 576,3 Millionen US-Dollar – begünstigt durch eine höhere operative Hashrate und einen höheren durchschnittlichen Bitcoin-Preis. Im Laufe des Jahres produzierte Riot 5.686 Bitcoin, nach 4.828 BTC im Jahr 2024.
- Die durchschnittlichen Kosten, um einen Bitcoin zu minen, stiegen auf 49.645 US-Dollar – nach 32.216 US-Dollar im Jahr 2024. Riot führte die höheren Kosten vor allem auf einen Anstieg der globalen Netzwerk-Hashrate um 47 Prozent zurück, der die Mining-Difficulty erhöhte.
- Trotz der Rekordwerte meldete Riot aufgrund buchhalterischer Anpassungen und Veränderungen beim Buchwert der eigenen Bitcoin-Bestände einen Nettoverlust von 663 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 13 Millionen US-Dollar.
- Im Januar unterzeichnete Riot eine Vereinbarung mit dem Chip-Hersteller AMD und verkaufte Bitcoin, um 200 Acres Land in Texas, zu kaufen. Hintergrund: Der aktivistische Investor Starboard Value erklärte, Riots Kurs in Richtung Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing könne eine Bewertung von bis zu 21 Milliarden US-Dollar rechtfertigen. Er drängte den Miner daher, den Umbau zu beschleunigen.
- Auch andere Unternehmen wie Hive, Hut 8, TeraWulf und Iren wandeln ihre Mining-Anlagen und Stromkapazitäten zunehmend in den Betrieb als Rechenzentren um.
- TeraWulf verfehlte jedoch zuletzt die Erwartungen: Der Quartalsumsatz lag bei 35,8 Millionen US-Dollar, nach 50,6 Millionen US-Dollar im Vorquartal. MARA Holdings meldete noch deutlichere Einbußen: Das Unternehmen berichtete für das vierte Quartal einen Nettoverlust von 1,71 Milliarden US-Dollar – nach einem Nettogewinn von 528 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor.
- Auch Core Scientific verfehlte die Erwartungen deutlich (79,8 Millionen US-Dollar Umsatz statt erwarteten 122,08 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen hat im Januar daher etwas mehr als 1.900 Bitcoin für rund 175 Millionen US-Dollar verkauft und dabei im Schnitt etwa 92.100 US-Dollar je BTC erzielt. Dadurch sank der Bestand von 2.537 BTC zum Jahresende 2025 auf rund 630 BTC.
- Das Unternehmen machte jüngst klar, dass Bitcoin-Mining im Grunde ausläuft und nur noch weiterbetrieben wird, um Mindestanforderungen beim Strombezug zu erfüllen. Stattdessen werden Standorte zu Colocation-Rechenzentren für KI- und High-Performance-Computing umgebaut.
- Unter anderem dank massiven Zuflüssen bei den US Spot BTC ETFs kann sich Bitcoin derzeit bemerkenswert stabil halten.
