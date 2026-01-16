App herunterladen
Das Bitcoin-Lottoticket 

Solo-Miner finden Bitcoin-Blöcke und erhalten jeweils 300.000 US-Dollar

Es ist wie ein Sechser im Lotto: Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit haben in dieser Woche gleich zwei Solo-Miner einen Bitcoin-Block gefunden.

David Scheider
Zu sehen sind Bitcoin-Mining-Geräte, sogenannte Miner

Beitragsbild: Shutterstock

 | Normalerweise schließen sich Miner in Pools zusammen
  • Manchmal muss man einfach Glück haben. Zwei Solo-Miner haben in den letzten Tagen einen Block erfolgreich an das Bitcoin-Netzwerk angehängt und durften sich dafür über Block Rewards von jeweils rund 300.000 US-Dollar freuen.
  • Am gestrigen Donnerstag fand ein allein agierender Miner einen Block und erhielt dafür einen Reward in Höhe von 3,157 BTC. Der Reward setzt sich aus Block Subsidy in Höhe von 3,135 BTC plus Transaktionsgebühren zusammen. Nach aktuellem Bitcoin-Kurs beträgt der Lohn also 304.814 US-Dollar. Zwei Tage zuvor fand ein anderer Miner einen Block, der rund 295.000 US-Dollar wert ist.
  • Normalerweise finden große Zusammenschlüsse aus Minern, sogenannte Mining-Pools, das Gros der Blöcke. Die Rewards werden akkumuliert und dann durch die Teilnehmer am Pool geteilt. Dass ein Solo-Miner, also ein solcher, der nicht Teil eines Pools ist, einen Block findet, ist außergewöhnlich.
  • Die meisten Solo-Miner werden im Laufe ihres Lebens keinen einzigen Block erfolgreich minen, da die Wahrscheinlichkeit dafür extrem gering ist.
  • Du willst auch dein Glück versuchen? Unsere Community hat eine Reihe von Mining-Anbietern getestet.
Quellen

