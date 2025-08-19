- Ein Solo-Miner hat am Sonntag erfolgreich einen Bitcoin-Block geschürft und eine Auszahlung von 3,137 BTC erhalten, was derzeit etwa 371.000 US-Dollar entspricht
- Der Miner arbeitete über den Solo-CK-Pool. Er schürfte den Block 910.440 und kassierte die üblichen 3,125 BTC sowie etwa 0,012 BTC an Transaktionsgebühren. Der Block umfasste 4.913 Transaktionen.
- Da die Bitcoin-Hashrate von massiven industriellen Mining-Operationen dominiert wird, sind die Chancen eines einzelnen Miners, einen Block zu schürfen, sehr gering. Erst vor rund drei Wochen knackte jedoch ein anderer Solo-Miner BTC den Jackpot.
- Samuel Li, Chief Technology Officer des Mining-Hardware-Herstellers ASICKey, erklärt, dass Solo-Bitcoin-Miner nicht nur aufgrund von Glück, sondern aufgrund “leistungsstarker, effizienter Hardware” erfolgreich sind.
- Li betont, dass modernes Mining-Equipment so gebaut ist, dass es ernsthafte Hash-Raten liefert, aber ohne den Stromverbrauch traditioneller Miner. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Gewinnchancen von Solo-Minern geändert haben.
- “Solo-Mining ist immer noch größtenteils eine Lotterie, es sei denn, man kontrolliert zehn PH/s (Petahashes), was realistischerweise das absolute Minimum ist, um eine messbare statistische Chance auf Erfolg innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens zu haben”, so Li.
- Ein Bitcoin-Miner mit einem PH/s habe derzeit eine Chance von 1 zu 650.000, alle 10 Minuten einen Block zu lösen.
- Im Bitcoin-Netzwerk erhöht mehr Rechenleistung die Wahrscheinlichkeit, einen BTC-Block zu finden und dadurch den Block Reward einzustreichen. Zum Mining findet ihr mehr Informationen in unserer BTC Academy.
- Wie ihr selbst ins Solo-Mining einsteigt und damit die Chance auf mehr als 3,125 BTC bekommt, lest ihr hier: So funktioniert die Bitcoin-“Lotterie”.
