- Nach einer viertägigen Rally befinden sich die Kryptomärkte in einer Konsolidierungsphase. Bitcoin notiert mit 95.495 US-Dollar nahezu unverändert (0,9 Prozent auf 24-Stunden-Sicht), während Ethereum mit 3.307 US-Dollar exakt auf Vortagesniveau handelt.
- Die Gesamtmarktkapitalisierung beläuft sich auf 3,37 Billionen US-Dollar, ein leichtes Plus von 1,1 Prozent innerhalb des letzten Handelstags. Der Fear-&-Greed-Index verharrt auf 49 Punkten (neutral) – ein deutlicher Abstand zum Januartief bei 26 und ein mögliches Signal für zurückkehrenden Retail-Optimismus.
- Auch die Krypto-ETFs drehen nachhaltig ins Positive. Die Bitcoin-Indexfonds verzeichnen den vierten Tag in Folge mit Zuflüssen; am gestrigen Donnerstag, dem 15. Januar, waren es 100,2 Millionen US-Dollar. Die Ethereum ETFs zogen sogar 164 Millionen US-Dollar an Kapital an.
- Gegenüber BTC-ECHO ordnet Ruslan Lienkha, Chief of Markets bei YouHodler, die Marktsituation folgendermaßen ein: “Bitcoin ist derzeit unterbewertet […]. Angesichts der Bitcoin inhärenten Volatilität treten solche Divergenzen zwar auf, sind jedoch in der Regel nur vorübergehend. Die jüngsten Kursbewegungen deuten darauf hin, dass sich BTC nun auf eine fairere Bewertung zubewegt.”
- Dass sich Bitcoin und der Kryptomarkt trotz der Vertagung des Clarity Acts einigermaßen halten, ist positiv zu bewerten. Der US-Senatsbankenausschuss hat eine entscheidende Anhörung zur Abstimmung über ein umfassendes Krypto-Gesetz kurzfristig abgesagt. Auslöser für den Rückzug war der plötzliche Widerstand der größten US-Handelsplattform Coinbase.
- Laut Ruslan Lienkha ist dieser Fahrplan jetzt wahrscheinlich: “Bitcoin wird wahrscheinlich entweder erneut die 90.000-US-Dollar-Marke testen oder weiter in Richtung 100.000 US-Dollar steigen. Aus technischer Sicht stellt 100.000 US-Dollar die nächste bedeutende Widerstandsmarke dar, während die 90.000-US-Dollar-Zone im Falle eines Rückgangs als nächste bedeutende Unterstützung dienen würde.”
