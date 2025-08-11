- Laut einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC verfügt die Harvard University über größere Bitcoin- als Gold-Bestände im Stiftungsvermögen.
- Demnach hält die Eliteuniversität mehr Anteile am iShares Bitcoin Trust ETF als am SPDR Gold ETF.
- Die umgerechnete BTC-Position von Harvard liegt bei 1.100 Bitcoin im Wert von knapp 177 Millionen US-Dollar.
- Damit ist BTC nach Microsoft, Amazon, Booking Holdings und Meta die fünftgrößte Einzelinvestition der Universität in diesem Zeitraum. Zusätzlich besitzt Harvard Anteile am Grayscale Bitcoin Mini Trust.
- Übrigens: Die Harvard University investiert, um ihr Stiftungsvermögen langfristig zu sichern und durch Renditen ihre Bildungs- und Forschungsarbeit zu finanzieren. Mit einem Gesamtvermögen von rund 53 Milliarden US-Dollar führt Harvard die Rangliste der wohlhabendsten Universitäten weltweit an.
- Würde CEO Narv Narvekar der BlackRock-Empfehlung einer 1-2-Prozent-Allokation in Bitcoin folgen, könnte das langfristig zu BTC-Investitionen im Umfang von bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar führen.
Empfohlenes Video
Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!
Quelle
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+