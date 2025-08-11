App herunterladen
Milliarden-Stiftungsfonds Eliteuni Harvard hält mehr Bitcoin als Gold

Harvard setzt im 21. Jahrhundert auf die digitale Version von Gold: Bitcoin. Das wird im Portfolio der Eliteuni sichtbar.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs118,798.00 $-2.35 %
Bronzestatue eines sitzenden Mannes auf einem Sockel vor einem Gebäude, mit herbstlichen Bäumen, roten Backsteinstrukturen und einem dezenten Bitcoin-Motiv im Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ob auch John Harvard von Bitcoin überzeugt gewesen wäre?
  • Laut einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC verfügt die Harvard University über größere Bitcoin- als Gold-Bestände im Stiftungsvermögen.
  • Demnach hält die Eliteuniversität mehr Anteile am iShares Bitcoin Trust ETF als am SPDR Gold ETF.
  • Die umgerechnete BTC-Position von Harvard liegt bei 1.100 Bitcoin im Wert von knapp 177 Millionen US-Dollar.
  • Damit ist BTC nach Microsoft, Amazon, Booking Holdings und Meta die fünftgrößte Einzelinvestition der Universität in diesem Zeitraum. Zusätzlich besitzt Harvard Anteile am Grayscale Bitcoin Mini Trust.
  • Übrigens: Die Harvard University investiert, um ihr Stiftungsvermögen langfristig zu sichern und durch Renditen ihre Bildungs- und Forschungsarbeit zu finanzieren. Mit einem Gesamtvermögen von rund 53 Milliarden US-Dollar führt Harvard die Rangliste der wohlhabendsten Universitäten weltweit an.
  • Würde CEO Narv Narvekar der BlackRock-Empfehlung einer 1-2-Prozent-Allokation in Bitcoin folgen, könnte das langfristig zu BTC-Investitionen im Umfang von bis zu 1,06 Milliarden US-Dollar führen.
Quelle

