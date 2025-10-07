- Der notorische Bitcoin-Kritiker Peter Schiff warnt vor zu viel Enthusiasmus in puncto Allzeithoch. Auf der Plattform X schreibt er: “Bitcoin hat heute ein neues Hoch erreicht und wurde zu einem Kurs von über 126.000 US-Dollar gehandelt. Gemessen am Goldpreis liegt er jedoch immer noch etwa 15 Prozent unter seinem Rekordhoch. Ich halte es nach wie vor für verfrüht, dass sich Bitcoin-Anhänger über den Kursanstieg freuen. Solange Bitcoin kein neues Hoch in Gold erreicht, handelt es sich lediglich um eine Bärenmarktrally.”
- Tatsächlich hat das gelbe Edelmetall in diesem Jahr eine beeindruckende Rallye hingelegt. Seit Jahresbeginn ist Gold um 48 Prozent gestiegen, Bitcoin hingegen nur um 27 Prozent.
- Tatsächlich liegt das Bitcoin-Allzeithoch, gemessen in Gold, 23 Prozent über dem aktuellen Wert bei rund 41 Feinunzen Gold. Derweil macht die Gold-Rallye keine Anstalten zu pausieren.
- Vor rund sieben Stunden hat das Edelmetall erstmals die historische Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze überstiegen.
- Während Peter Schiff noch streitet, ob Gold oder Bitcoin die bessere Wahl ist, entscheidest du dich auf Bitpanda einfach für beides.
Empfohlenes Video
Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?
Quellen
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren