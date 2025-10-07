App herunterladen
Peter Schiff erklärt Bitcoin gemessen in Gold noch 23 Prozent unter Allzeithoch

In US-Dollar hat Bitcoin bereits ein neues Allzeithoch erreicht. In Gold noch nicht.

David Scheider
Bitcoin-Kurs122,200.00 $-2.37 %
  • Der notorische Bitcoin-Kritiker Peter Schiff warnt vor zu viel Enthusiasmus in puncto Allzeithoch. Auf der Plattform X schreibt er: “Bitcoin hat heute ein neues Hoch erreicht und wurde zu einem Kurs von über 126.000 US-Dollar gehandelt. Gemessen am Goldpreis liegt er jedoch immer noch etwa 15 Prozent unter seinem Rekordhoch. Ich halte es nach wie vor für verfrüht, dass sich Bitcoin-Anhänger über den Kursanstieg freuen. Solange Bitcoin kein neues Hoch in Gold erreicht, handelt es sich lediglich um eine Bärenmarktrally.”
  • Tatsächlich hat das gelbe Edelmetall in diesem Jahr eine beeindruckende Rallye hingelegt. Seit Jahresbeginn ist Gold um 48 Prozent gestiegen, Bitcoin hingegen nur um 27 Prozent.
  • Tatsächlich liegt das Bitcoin-Allzeithoch, gemessen in Gold, 23 Prozent über dem aktuellen Wert bei rund 41 Feinunzen Gold. Derweil macht die Gold-Rallye keine Anstalten zu pausieren.
  • Vor rund sieben Stunden hat das Edelmetall erstmals die historische Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze überstiegen.
  • Während Peter Schiff noch streitet, ob Gold oder Bitcoin die bessere Wahl ist, entscheidest du dich auf Bitpanda einfach für beides.
