App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.95 T $
Bitcoin-Kurs108,640.00 $-3.68%
Ethereum-Kurs4,322.13 $-4.34%
XRP-Kurs2.84 $-5.08%
Cardano-Kurs0.822570 $-4.22%
Solana-Kurs204.69 $-3.52%
Dogecoin-Kurs0.213475 $-3.83%
BNB-Kurs857.56 $-1.22%
Polkadot-Kurs3.77 $-4.51%
IOTA-Kurs0.191161 $-4.11%
Official Trump-Kurs8.28 $-3.18%
TRON-Kurs0.335968 $-2.50%
Stellar-Kurs0.360628 $-5.46%

Kryptomarkt im Korrekturmodus Bitcoin fällt auf 108.000 US-Dollar – Ethereum und XRP noch tiefer im Minus

Bitcoin bei 108.000 US-Dollar, Ethereum und XRP mit satten Verlusten – der gesamte Markt rutscht ins Minus. Crash oder gesunde Korrektur?

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs108,640.00 $-3.68 %
Bitcoin kaufen
Goldene Bitcoin-Münze vor rotem Hintergrund als Symbol für Kursverluste

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin kämpft im August mit einer anhaltenden Schwächephase
  • Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen 24 Stunden rund fünf Prozent verloren und notiert aktuell bei etwa 108.000 US-Dollar. Nach den jüngsten Rekordständen zeigt sich damit eine deutliche Abkühlung am Markt. Anleger nehmen Gewinne mit, während sich die Stimmung merklich eintrübt.
  • Auch die Altcoins stehen unter Druck: Ethereum (ETH) fiel um rund sechs Prozent auf 4.200 US-Dollar. XRP rutschte ebenfalls um etwa sechs Prozent ab und wird derzeit bei 2,82 US-Dollar gehandelt. Die breite Abwärtsbewegung spiegelt sich in der globalen Marktkapitalisierung wider, die um etwa vier Prozent zurückging.
  • Einzig das Pyth Network (PYTH) widersetzt sich dem Markttrend. Mit einem Plus von rund 16 Prozent gehört der Token zu den klaren Gewinnern des Tages. Positive Nachrichten rund um das Projekt und ein gestiegenes Handelsvolumen scheinen hier für Auftrieb zu sorgen.
  • Die aktuelle Abwärtsbewegung bei Bitcoin und Co. ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen sind die Erwartungen an deutliche Zinssenkungen der US-Notenbank gesunken – ein dämpfendes Signal für risikobehaftete Anlageklassen wie Kryptowährungen. Zum anderen haben Großinvestoren (“Whales”) massiv verkauft und damit eine Kettenreaktion an Liquidationen ausgelöst. Nicht zuletzt handelt es sich um klassische Gewinnmitnahmen nach einem überhitzten Bullrun.
Empfohlenes Video
Bitcoin fällt unter 110.000 – Fließt jetzt alles in Ethereum?

Quellen


    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Älterer Mann mit weißem Bart, goldener Krone und luxuriösem Outfit vor pinkem Hintergrund – symbolisiert finanziellen Krypto-Erfolg und Selbstbewusstsein.
    Bitcoin, Altcoins und ein Überraschungskandidat?Reich mit Krypto bis 2030: Bitcoin allein reicht nicht
    Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD, spricht bei einer Krypto-Veranstaltung vor einem roten Hintergrund mit SPD-Logo.
    Krypto in DACHFinanzministerium plant Krypto-Eingriff – was jetzt auf Anleger und Anbieter zukommt
    Eine goldene Ethereum-Münze mit dem Ethereum-Symbol ist auf einem Platinenhintergrund platziert und steht für die Kryptowährung Ethereum und die Blockchain-Technologie.
    KursanalyseEthereum: Der Ether-Kurs trotzt der Schwäche am Krypto-Markt
    KuCoin
    13.76 $
    1.40%
    OKB
    166.17 $
    1.38%
    Pi Network
    0.354049 $
    1.29%
    Tether Gold
    3,452.42 $
    1.05%
    Fasttoken
    4.53 $
    0.07%
    BFUSD
    0.999334 $
    0.03%
    sUSDS
    1.07 $
    0.02%
    USDtb
    1.00 $
    0.02%
    Falcon USD
    1.00 $
    0.02%
    Ethena Staked USDe
    1.19 $
    0.01%
    Cronos
    0.270105 $
    -10.21%
    Mantle
    1.14 $
    -7.68%
    Algorand
    0.235208 $
    -6.76%
    Chainlink
    23.44 $
    -6.47%
    Bonk
    0.000020 $
    -6.06%
    Celestia
    1.62 $
    -5.84%
    Kinetiq Staked HYPE
    44.92 $
    -5.81%
    Hyperliquid
    44.83 $
    -5.80%
    Render
    3.45 $
    -5.74%
    Injective
    12.98 $
    -5.72%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren