"Mainstream-Ära" Neue Richtlinie: So viel Krypto empfiehlt Morgan Stanley

In einem neuen Bericht empfiehlt die US-amerikanische Investmentbank, wie viel Prozent des Portfolios in Bitcoin, Ethereum und Co. angelegt sein sollten.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs124,752.00 $0.94 %
Ein Stapel physischer Bitcoin-Token wird vor einem verschwommenen Morgan-Stanley-Logo gezeigt, was die wachsende Schnittmenge zwischen Krypto-Investitionen und traditionellen Finanzdienstleistungen verdeutlicht.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Morgan Stanley ist eine US-amerikanische, weltweit tätige Investmentbank und Finanzdienstleister
  • Wall-Street-Riese Morgan Stanley hat neue Richtlinien für Krypto-Allokationen in Multi-Asset-Portfolios herausgegeben. In einem Bericht des Global Investment Committee (GIC) an Anlageberater vom Oktober empfiehlt das Institut einen “konservativen” Ansatz.
  • Die Analysten von Morgan Stanley empfahlen eine Allokation von bis zu 4 Prozent für Kryptowährungen in “Opportunistic Growth”-Portfolios, die für höhere Risiken und höhere Erträge strukturiert sind.
  • Für “Balanced Growth”-Portfolios, die ein moderateres Risikoprofil aufweisen, liegt die Quote bei bis zu 2 Prozent. Für Portfolios, die auf Vermögenserhalt ausgerichtet sind, empfahl der Bericht jedoch eine Allokation von 0 Prozent.
  • Die Autoren schreiben: “Während die aufstrebende Anlageklasse in den letzten Jahren überdurchschnittliche Gesamtrenditen und eine abnehmende Volatilität verzeichnete, könnten Kryptowährungen in Zeiten von Makro- und Marktstress eine höhere Volatilität und höhere Korrelationen mit anderen Anlageklassen aufweisen.”
  • Hunter Horsley, CEO von Krypto-Asset-Manager Bitwise, bezeichnete den Bericht als “riesige” Nachricht. “GIC betreut 16.000 Berater, die 2 Billionen US-Dollar an Ersparnissen und Vermögen für ihre Kunden verwalten. Wir treten in die Mainstream-Ära ein”, schrieb er.
  • Der Bericht von Morgan Stanley spiegelt die wachsende institutionelle Adoption und Akzeptanz von Kryptowährungen wider, insbesondere bei großen Banken und Finanzdienstleistern. Dies lockt mehr Kapital in die Krypto-Märkte und festigt die Legitimität von Kryptowährungen als Anlageklasse.
  • Während Bitcoin jüngst ein neues Allzeithoch aufstellte, hinkt der Altcoin-Markt zum Wochenstart noch hinterher. Möchtest du Kryptowährungen kaufen, kannst du dies unter anderem bei Bitpanda machen.
