- Knackt Bitcoin im neuen Jahr neue Kursrekorde? Auf dem Prognosemarkt Polymarket herrscht da zurzeit eher Skepsis. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kryptowährung am Ende des Jahres bei 150.000 US-Dollar steht, liegt dort zurzeit bei gerade mal 23 Prozent. Damit liegen die Erwartungen der Marktteilnehmer deutlich unter den Kurszielen, die von mehreren Analystenhäusern genannt werden.
- Die aktuellen Quoten auf Polymarket lassen für 2026 eher eine ruhige Kursentwicklung erwarten. Für Kursziele zwischen 130.000 und 140.000 US-Dollar veranschlagt der Markt Wahrscheinlichkeiten von rund 30 Prozent, 120.000 US-Dollar werden immerhin mit knapp 50 Prozent bewertet. Am wahrscheinlichsten gilt jedoch die Marke von 100.000 US-Dollar, wo die Wetten auf Polymarket derzeit bei einer Wahrscheinlichkeit von 81 Prozent stehen. Nach mauen Monaten scheint der Markt seine Erwartungen nach unten zu korrigieren.
- Denn im Kontrast dazu äußern sich mehrere Analystenhäuser deutlich optimistischer in ihren Kursaussichten für dieses Jahr. Institute wie Standard Chartered, Strategy und Bernstein veranschlagen rund 150.000 US-Dollar. Manche Marktbeobachter wie Fundstrat-CIO Tom Lee nennen sogar Bereiche zwischen 200.000 und 250.000 US-Dollar.
- Weshalb die klassischen Bitcoin-Halving-Zyklen ihrem Ende entgegengehen, welcher Faktor das Jahr 2026 vielleicht doch in ein historisches Krypto-Bullenjahr verwandeln könnte, und Bitcoin dann stehen könnte, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Prognose: So hoch steigt der BTC-Kurs im neuen Jahr 2026
- Weshalb die aktuelle Marktstruktur Geduld erfordert und worauf es jetzt ankommt und welche Signale Langzeit-Hodler derzeit senden, lest ihr hier: Bitcoin-Kurs in ruhiger Phase: Was aktuelle On-Chain-Daten zeigen
