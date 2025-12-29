App herunterladen
Bitcoin On-Chain-Analyse 

Bitcoin-Kurs in ruhiger Phase: Was aktuelle On-Chain-Daten zeigen

Bitcoin bleibt ruhig nach den Feiertagen. On-Chain-Daten liefern Hinweise, doch eine Bestätigung fehlt bislang.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin-Kurs87,504.00 $-0.08 %
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze vor blauem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie steht es um Bitcoin?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Signale Langzeit-Hodler derzeit senden
  • Warum steigender Hebeleinsatz bei gleichzeitig schwachem Kaufdruck kritisch ist
  • Was rückläufige aktive Adressen über die Marktteilnahme verraten
  • Weshalb die aktuelle Marktstruktur Geduld erfordert und worauf es jetzt ankommt

Der Bitcoin-Kurs befindet sich zum Zeitpunkt der Analyse in einer ruhigen Marktphase und notiert bei rund 88.700 US-Dollar. Über die Weihnachtsfeiertage hinweg blieb die Volatilität niedrig, der Kurs bewegte sich überwiegend seitwärts. Erst zum Start der asiatischen Börsensession kam wieder etwas Bewegung in den Markt, begleitet von einem moderaten Kursanstieg. Insgesamt dominiert weiterhin eine abwartende Haltung, während Marktteilnehmer nach neuen Signalen suchen.

