Bitcoin aktuell 

Bitcoin-Prognose: So hoch steigt der BTC-Kurs im neuen Jahr 2026

Noch schwächelt der Bitcoin-Kurs, doch Experten sehen darin nur die Ruhe vor dem Sturm. Warum 2026 ein explosives Jahr für Krypto-Anleger werden könnte.

Tobias Zander
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dem Bitcoin-Kurs steht ein spannendes neues Jahr bevor

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb die klassischen Bitcoin-Halving-Zyklen ihrem Ende entgegengehen
  • Welcher Faktor das Jahr 2026 in ein historisches Krypto-Bullenjahr verwandeln könnte
  • Wie hoch der Bitcoin-Kurs maximal steigt – mit konkreten Expertenprognosen

Die Erwartungen der Bitcoin-Anleger waren denkbar ambitioniert: 150.000 US-Dollar, 200.000 US-Dollar, gar 350.000 US-Dollar befanden sich vor einem Jahr im Topf der BTC-Kursprognosen für die kommende Silvesternacht. Weit gefehlt: Die Krypto-Leitwährung erreichte Anfang Oktober zwar ein neues Allzeithoch bei 126.000 US-Dollar, doch was darauf folgte war eine bittere Enttäuschung. Dass der Bitcoin-Kurs bei Jahresende im fünfstelligen Bereich festhängt, hätte vor zwölf Monaten wohl kaum jemand erwartet. Doch unter der Oberfläche rumort es heftig – nach einer Phase der Stagnation mehreren sich die Stimmen, die eine zeitnahe BTC-Kursrallye mit neuen Rekordhochs erwarten. Unter einer Voraussetzung: Die vom Halving geprägten Vierjahreszyklen sind tot.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
