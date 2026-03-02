Bitcoin-Beben als Chance? MicroStrategy schnappt sich 3.015 BTC

Erneut kauft Michael Saylor kräftig Bitcoin nach und steckt 204 Millionen US-Dollar in die Kryptowährung. Warum der MSTR-Aktie nun die Wende gelingen könnte.

Der Angriff auf den Iran drückte den Bitcoin-Kurs am Samstagmorgen zeitweise unter 64.000 US-Dollar. Unbeeindruckt von der angespannten Weltlage baut Strategy (ehemals: MicroStrategy) die BTC-Bestände aber weiter aus. In einem aktuellen X-Post verkündet Michael Saylor, dass seine Firma 3.015 BTC für 204,1 Millionen US-Dollar erworben hat.

Beim jüngsten Nachkauf lag der durchschnittliche Einstiegspreis bei 67.700 US-Dollar pro Coin. Damit stockt Strategy seine Treasury stärker als in der Vorwoche auf und nutzt die Kursschwäche konsequent. Der durchschnittliche Kaufpreis aller von Strategy gehaltenen BTC beträgt nun 75.985 US-Dollar.

Strategy has acquired 3,015 BTC for ~$204.1 million at ~$67,700 per bitcoin. As of 3/1/2026, we hodl 720,737 $BTC acquired for ~$54.77 billion at ~$75,985 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/rqDIhlUDNx — Michael Saylor (@saylor) March 2, 2026

Wie üblich, postete der US-amerikanische Unternehmer schon vor der Bekanntgabe des Kaufes am gestrigen Sonntag seinen Bitcoin-Tracker. Darüber hinaus warb er für die Vorzugsaktie STRC: “Die Stretch-Dividendenrendite stieg um 25 Basispunkte auf 11,50 Prozent für März 2026.” Durch ein neues börsengehandeltes Produkt von 21shares können seit vergangener Woche auch EU-Anleger von der “Bitcoin-Dividende” profitieren.

Dem Aktienkurs gelingt unterdessen ein erster Stabilisierungsversuch. Derzeit notiert die MSTR-Aktie bei 139 US-Dollar und liegt damit rund 8 Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Auf Jahressicht steht jedoch ein Minus von 44 Prozent zubuche. Damit entwickelt sich Strategy schlechter als der BTC-Kurs, der im gleichen Zeitraum um 19 Prozent nachgegeben hat.

Bitcoin hat auf Jahressicht die Nase vorn vor MSTR I Quelle: TradingView

Dass Saylor trotz der erschwerten Bedingungen weiterhin Woche für Woche Bitcoin akkumuliert, scheint auch die Aktionäre allmählich zu beruhigen. Im Interview mit Podcasterin Natalie Brunell zeigte er sich angesichts des Bärenmarktes gelassen: “Es gibt wirklich kein Beispiel für eine erfolgreiche Technologieinvestition, bei der man nicht einen Rückgang von 45 Prozent überstehen musste.” Zugleich nannte er das stärkste Argument gegen die Kryptowährung.

