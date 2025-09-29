- Oktober kommt und mit ihm die Erwartung auf einen besonders guten Börsenmonat. In der Szene spricht man auch vom “Uptober“. In den vergangenen zehn Jahren konnte Bitcoin in der Mehrzahl der Oktober-Monate deutliche Kurszuwächse verzeichnen, mitunter zweistellige Gewinne innerhalb weniger Wochen. Nur in Ausnahmejahren durchbrachen externe Schocks, etwa regulatorische Eingriffe oder makroökonomische Krisen, dieses Muster. Wiederholt sich das auch 2025? Wir haben die BTC-ECHO-Community gefragt.
- Die Antwort ist relativ eindeutig: 8125 Stimmen wurden abgegeben, davon erwarten 64 Prozent einen “Uptober”, also rund 5200 Befragte. Sieben Prozent wollen sich nicht festlegen. 29 Prozent sind negativ eingestimmt.
- Zum heutigen Wochenstart steht Bitcoin stark da. Mit einem Plus von 2,5 Prozent steht es bei über 112.000 US-Dollar, rund 9 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,2 Billionen US-Dollar.
- Für dieses Jahr werden noch zwei Zinssenkungen der Federal Reserve erwartet, die positive Auswirkungen auf den Kurs von Bitcoin und Co. haben. Außerdem wächst die institutionelle Nachfrage enorm, sowohl für die älteste Kryptowährung der Welt, als auch viele Altcoins, die kurz vor ihren eigenen Spot-ETF-Zulassungen stehen.
- Falls ihr sicher und einfach Bitcoin und Co. kaufen wollt, könnt ihr das auf der regulierten Börse Bison tun.
Empfohlenes Video
Warum Asset-Tokenisierung alles im Finanzmarkt verändern wird
Quelle
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren
Novogratz begeistert InvestorenGalaxy Digital vor Verdreifachung? Wieso die Krypto-Aktie so stark vom KI-Boom profitiert