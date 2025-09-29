App herunterladen
BTC-ECHO-Umfrage Bitcoin-Anleger optimistisch: Mehrheit erwartet bullishen “Uptober”

“Uptober” gilt als Glücksmonat für Bitcoin. Das sieht auch die BTC-ECHO-Community so. Die Mehrheit erwartet steigende Kurse.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs112,363.00 $2.66 %
Eine goldfarbene physische Bitcoin-Münze mit dem Bitcoin-Symbol wird auf einem rosafarbenen Hintergrund dargestellt und spiegelt die Meinung eines Analysten zur Wahrscheinlichkeit eines neuen Bitcoin-Allzeithochs wider.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Neben der Zinswende spricht auch eine erhöhte institutionelle Nachfrage für einen Bitcoin-Bull-Run
  • Oktober kommt und mit ihm die Erwartung auf einen besonders guten Börsenmonat. In der Szene spricht man auch vom “Uptober“. In den vergangenen zehn Jahren konnte Bitcoin in der Mehrzahl der Oktober-Monate deutliche Kurszuwächse verzeichnen, mitunter zweistellige Gewinne innerhalb weniger Wochen. Nur in Ausnahmejahren durchbrachen externe Schocks, etwa regulatorische Eingriffe oder makroökonomische Krisen, dieses Muster. Wiederholt sich das auch 2025? Wir haben die BTC-ECHO-Community gefragt.
  • Die Antwort ist relativ eindeutig: 8125 Stimmen wurden abgegeben, davon erwarten 64 Prozent einen “Uptober”, also rund 5200 Befragte. Sieben Prozent wollen sich nicht festlegen. 29 Prozent sind negativ eingestimmt.
  • Zum heutigen Wochenstart steht Bitcoin stark da. Mit einem Plus von 2,5 Prozent steht es bei über 112.000 US-Dollar, rund 9 Prozent vom Allzeithoch entfernt. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,2 Billionen US-Dollar.
  • Für dieses Jahr werden noch zwei Zinssenkungen der Federal Reserve erwartet, die positive Auswirkungen auf den Kurs von Bitcoin und Co. haben. Außerdem wächst die institutionelle Nachfrage enorm, sowohl für die älteste Kryptowährung der Welt, als auch viele Altcoins, die kurz vor ihren eigenen Spot-ETF-Zulassungen stehen.
