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Bitcoin-Anleger angespannt: Angst dominiert den Krypto-Markt

Am Krypto-Markt ist keine Entspannung in Sicht. Während sich die Kurse um Bitcoin stabilisieren, signalisiert der Fear and Greed Index Nervosität.

Moritz Draht
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Eine rote Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Krypto-Markt bleibt im Angstbereich

Auf eine nachhaltige Erholung wartet der Krypto-Markt weiter vergebens. Bitcoin notiert mit aktuell 67.400 US-Dollar weiter deutlich unter der psychologisch wichtigen 70.000-US-Dollarmarke, behauptet im Tagesvergleich lediglich ein Plus von einem Prozent.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-Sektors liegt bei etwa 2,4 Billionen US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz bewegt sich bei rund 58 Prozent. Ausreißer finden sich auch unter den Altcoins zurzeit nicht. Ethereum notiert knapp über 2.000 US-Dollar, XRP legt um 1,5 Prozent auf 1,35 US-Dollar zu.

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Die Marktstruktur bleibt weiter angespannt. Der Fear-&-Greed-Index verharrt mit mageren acht Punkten aktuell im Bereich “Extreme Fear”.

Hat Krypto den Boden gefunden?

Mit Blick auf den Derivatemarkt könnte sich zudem weiteres Abwärtspotenzial zusammenbrauen. Unterhalb von 65.000 US-Dollar lagern Long-Positionen im Umfang von über 3 Milliarden US-Dollar, oberhalb von 70.000 US-Dollar könnten Short-Positionen von rund 7,65 Milliarden US-Dollar liquidiert werden. Bitcoin bewegt sich damit aktuell zwischen zwei größeren Liquiditätszonen.

Auch Makroökonomisch bleibt das Umfeld weiter belastend. Der anhaltende Konflikt im Iran, eine Korrektur an den US-Aktienmärkten sowie Ölpreise von deutlich über 110 US-Dollar je Barrel erhöhen die Risikoaversion von Anlegern.

Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden sichern sich aktuell 30 Euro in Bitcoin, sobald sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

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