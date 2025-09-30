App herunterladen
Ether-Reserven auf dem Vormarsch Bit Digital will 100 Millionen US-Dollar für Ethereum aufnehmen

Der US-Miner Bit Digital will mit einer neuen Finanzierung bis zu 100 Millionen US-Dollar einsammeln. Ziel ist der Ausbau der eigenen Ethereum-Reserve.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs112,868.00 $0.68 %
Ein Stapel goldfarbener Münzen, eine davon mit dem Ethereum-Logo und dem Wort "Ethereum" davor, hebt sich von einem blauen Hintergrund ab.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bit Digital stockt seine Ethereum-Bestände auf
  • Das an der Nasdaq gelistete Mining-Unternehmen Bit Digital hat eine neue Finanzierung angekündigt. Das Unternehmen will mit einer Anleihe bis zu 100 Millionen US-Dollar bei Investoren einwerben.
  • Mit den Mitteln will Bit Digital vor allem seine Ethereum-Reserve ausbauen. In der Mitteilung heißt es: „Bit Digital beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für Käufe von Ethereum für Treasury-Zwecke sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.“ Dazu zählen laut Unternehmen unter anderem Betriebskapital, Investitionen in Infrastruktur oder die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten.
  • Bit Digital ist bislang vor allem für sein Bitcoin-Mining bekannt, erweitert mit dem Schritt aber gezielt seine ETH-Treasury-Strategie. Zurzeit hält das Unternehmen rund 120.000 Ether.
  • Größtes Ethereum-Treasury-Unternehmen bleibt derweil BitMine, das rund 2,4 Millionen Ether und damit über zwei Prozent der gesamten Umlaufmenge hält. Seit Mitte September kaufte das Unternehmen weitere 264.000 ETH im Gegenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, den Bestand langfristig auf fünf Prozent der Gesamtmenge auszubauen – aktuell rund sechs Millionen Ether. CEO Tom Lee bezeichnete Ethereum in diesem Zusammenhang als „einen der größten Makro-Trades der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre“.
Quellen

Pressemitteilung von Bit Digital

Ethereum-Reserve von Bit Digital | strategicethreserve.xyz

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

