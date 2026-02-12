- Die Krypto-Börse Binance vermeldet, die letzte Tranche des “Secure Asset Fund for Users” (SAFU) in Bitcoin umgetauscht zu haben. Mit dem Kauf von weiteren 4.545 BTC kommt der Fonds nun auf ein Volumen von einer Milliarde US-Dollar, vollständig in Bitcoin gehalten.
- “SAFU hält nun 15.000 BTC im Wert von einer Milliarde US-Dollar zum Zeitpunkt der Fertigstellung (berechnet auf Basis eines BTC-Kurses von 67.000 USD)”, schreibt das Unternehmen auf der Plattform X.
- Mit dem Umtausch bekräftigt man seine “Überzeugung, dass BTC die wichtigste langfristige Reservewährung ist”, so Binance.
- Bereits Ende Januar hatte Binance den Schritt angekündigt und dann sukzessive BTC gekauft. Ziel der Maßnahme sei es, die Branche in Zeiten von Unsicherheit zu unterstützen und Vertrauen zu stärken. Sollte der Marktwert des Fonds unter 800 Millionen US-Dollar sinken, will das Unternehmen ein Rebalancing vornehmen, um die Zielmarke von einer Milliarde US-Dollar erneut zu erreichen.
- Zuletzt hatte sich der Kryptomarkt leichter erholt. Bitcoin notiert auf Tagessicht 1,8 Prozent im Plus.
