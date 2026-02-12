- Die positiven Arbeitsmarktdaten aus den USA konnten für Bitcoin und den Krypto-Markt nicht die Wende bringen. BTC notiert auf Tagessicht bei 67.050 US-Dollar und liegt 0,5 Prozent im Minus. Die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, kostet derzeit 1.967 US-Dollar – unverändert zum Vortag.
- Im Januar kamen in den USA 130.000 neue Stellen hinzu, erwartet wurden nur 70.000 neue Jobs. Das macht schnelle geldpolitische Lockerungen seitens der Fed weniger wahrscheinlich, was tendenziell negativ für cashflowlose Assets wie BTC ist.
- Das Marktsentiment ist wenig überraschend weiterhin negativ. Mit acht von 100 Punkten verzeichnet es sogar einen Punkt Abschlag gegenüber dem Vortag und kann als “extreme Angst” beschrieben werden.
- Nachdem die Bitcoin ETFs zuletzt drei positive Tage infolge verzeichneten, endete der gestrige 11. Februar mit einem Netto-Abfluss von 276 Millionen US-Dollar. Auf Wochensicht ist der Kapitalzufluss dennoch positiv.
- Anleger blicken jetzt auf die neuesten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, die am heutigen 12. Februar um 14:30 Uhr (MEZ) veröffentlich werden. Für die aktuelle Woche rechnen die Experten mit 222.000 neuen Arbeitslosenanträgen.
