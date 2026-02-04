- Die Bank of America ist in mehrere Kryptowährungen investiert. Das zeigen aktuelle Dokumente, die das Finanzinstitut bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat.
- Den Löwenanteil des Investments bildet dabei wenig überraschend Bitcoin. Etwa 45 Millionen US-Dollar hält die BoA in verschiedenen Anlageprodukten. Den größten Posten markieren hier die Bitcoin Spot ETFs, insbesondere der IBIT von BlackRock, der auf einen Gegenwert von etwas mehr als 40 Millionen US-Dollar kommt.
- Darüber hinaus hält die Bank Beteiligungen am Bitcoin-ATM-Unternehmen Bitcoin Depot und American Bitcoin, der Mining-Firma von Eric und Donald Trump Jr.
- Ethereum taucht ebenfalls in der Bilanz der Bank of America auf, wenngleich in deutlich geringerem Umfang. Über ETF-Beteiligungen hält das Finanzinstitut etwa 2 Millionen US-Dollar.
- Und auch an den Altcoin-Sektor tastet sich die zweitgrößte Bank der USA heran. So weist die Bilanz 13.000 Anteile am Volatility Shares XRP ETF aus im Gegenwert von 224.640 US-Dollar.
- Solana schafft es ebenfalls in die Bücher mit einem Gegenwert von knapp 180.000 US-Dollar.
- Allgemein öffnet sich die Bank of America immer mehr dem Thema Krypto. Im Dezember erlaubte sie ihren 15.000 Vermögensberatern Kaufberatungungen zu verschiedenen Bitcoin ETFs. Darüber hinaus empfahl sie: 1 bis 4 Prozent sollte Krypto am Portfolio ausmachen.
- Parallel tobt in den USA ein regulatorischer Machtkampf zwischen der Bankenlobby und der Krypto-Börse Coinbase. Zuletzt soll es hinter den Kulissen bei einem Treffen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zwischen den Bossen ziemlich gekracht haben.
