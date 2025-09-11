App herunterladen
AVAX-Kurs steigt deutlich Avalanche Foundation plant milliardenschwere AVAX-Treasury

Die Avalanche Foundation plant eine Kapitalaufnahme von einer Milliarde US-Dollar. Der AVAX-Kurs legt kräftig zu.

Moritz Draht
Avalanche-Kurs28.86 $1.24 %
 | Die Avalanche Foundation plant Milliardensumme zur Aufstockung ihrer AVAX-Reserven
  • Die Avalanche Foundation verhandelt derzeit mit Investoren über die Auflegung von zwei AVAX-Treasury-Unternehmen in den USA. Ziel ist es, insgesamt Token für rund eine Milliarde US-Dollar zu akquirieren, wie die Financial Times berichtet.
  • Ein Teil der Finanzierung soll über eine neu gegründete Gesellschaft erfolgen. Außerdem soll ein bestehendes Nasdaq-Unternehmen künftig zur Verwaltung der AVAX-Reserven genutzt werden. Mit dem Kapital sollen Millionen AVAX-Token erworben werden, um die Bestände der Avalanche Foundation deutlich auszubauen.
  • Die Avalanche Foundation befindet sich demnach bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit institutionellen Investoren. Das erste Geschäft könnte bis Monatsende abgeschlossen werden, die Umwandlung des börsennotierten Unternehmens dürfte später folgen, heißt es.
  • Der Total Supply von AVAX liegt bei 720 Millionen Token, davon sind aktuell rund 420 Millionen im Umlauf.
  • Der AVAX-Kurs notiert bei rund 28 US-Dollar und legt rund acht Prozent im Vergleich zum Vortag zu.
Quellen

Bericht der Financial Times

      Avalanche (AVAX) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
      In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Avalanche (AVAX) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
      Jetzt zum Avalanche (AVAX) kaufen Leitfaden

