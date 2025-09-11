- Die Avalanche Foundation verhandelt derzeit mit Investoren über die Auflegung von zwei AVAX-Treasury-Unternehmen in den USA. Ziel ist es, insgesamt Token für rund eine Milliarde US-Dollar zu akquirieren, wie die Financial Times berichtet.
- Ein Teil der Finanzierung soll über eine neu gegründete Gesellschaft erfolgen. Außerdem soll ein bestehendes Nasdaq-Unternehmen künftig zur Verwaltung der AVAX-Reserven genutzt werden. Mit dem Kapital sollen Millionen AVAX-Token erworben werden, um die Bestände der Avalanche Foundation deutlich auszubauen.
- Die Avalanche Foundation befindet sich demnach bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit institutionellen Investoren. Das erste Geschäft könnte bis Monatsende abgeschlossen werden, die Umwandlung des börsennotierten Unternehmens dürfte später folgen, heißt es.
- Der Total Supply von AVAX liegt bei 720 Millionen Token, davon sind aktuell rund 420 Millionen im Umlauf.
- Der AVAX-Kurs notiert bei rund 28 US-Dollar und legt rund acht Prozent im Vergleich zum Vortag zu.
