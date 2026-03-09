Erobert der Bitcoin-Kurs die 100.000er Marke in diesem Jahr zurück? Anleger sind optimistisch – ungeachtet der angespannten Marktlage.

Ja, nein, vielleicht? Ob der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr wieder ein sechsstelliges Niveau erreicht, darüber gehen die Einschätzungen unter Experten stark auseinander. Ein relativ klares Bild zeichnet sich dagegen in der wöchentlichen Umfrage von BTC-ECHO ab.

Eine Mehrheit von 61 Prozent rechnet demnach mit einem Anstieg über 100.000 US-Dollar im Jahresverlauf. Demgegenüber geht ein Drittel diese Wette nicht ein: 33 Prozent halten einen Anstieg über die Marke für nicht wahrscheinlich. 6 Prozent der über 3.600 Teilnehmenden sind unentschlossen.

Zuletzt notierte Bitcoin im November vergangenen Jahres über 100.000 US-Dollar, nachdem der Kurs zuvor auf ein Allzeithoch von 126.000 US-Dollar gestiegen war. Ein Marktcrash im Oktober setzte einen rapiden Kursverfall in Gang.

Beschleunigt durch geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten im Zuge der Zoll-Politik Donald Trumps sowie jüngst durch die Unruhen im Iran hat die größte Kryptowährung auch 2026 ordentlich Federn gelassen. Mit aktuell 68.000 US-Dollar handelt der Bitcoin-Kurs 46 Prozent unter Rekordniveau.

Experten erwarten Bitcoin-Rallye

Trotz angespannter Marktlage blicken Krypto-Analysten und Marktbeobachter ebenfalls optimistisch auf die kommenden Monate. BTC-ECHO hat 42 Krypto-Insider gefragt, wo sie den Bitcoin-Kurs bis Juli 2026 vermuten. Die größtenteils bullishen Einschätzungen könnte ihr hier nachlesen: Bitcoin-Prognose: Diesen BTC-Kurs erwarten Insider bis Juli 2026

Welche Kursmarken Anleger kurzfristig im Blick behalten sollten und ob sich der Bitcoin-Kurs zeitnah aus seiner Seitwärtsphase befreien kann, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Prognose: So weit könnte sich der BTC-Kurs erholen

Bitcoin und zahlreiche weitere Kryptowährungen können über die Krypto-Börse Coinbase gehandelt werden. Neukunden erhalten derzeit 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens den gleichen Betrag investieren.

Empfohlenes Video Börsen im Panikmodus – Darum hält sich Bitcoin

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden