Ja, nein, vielleicht? Ob der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr wieder ein sechsstelliges Niveau erreicht, darüber gehen die Einschätzungen unter Experten stark auseinander. Ein relativ klares Bild zeichnet sich dagegen in der wöchentlichen Umfrage von BTC-ECHO ab.
Eine Mehrheit von 61 Prozent rechnet demnach mit einem Anstieg über 100.000 US-Dollar im Jahresverlauf. Demgegenüber geht ein Drittel diese Wette nicht ein: 33 Prozent halten einen Anstieg über die Marke für nicht wahrscheinlich. 6 Prozent der über 3.600 Teilnehmenden sind unentschlossen.
Zuletzt notierte Bitcoin im November vergangenen Jahres über 100.000 US-Dollar, nachdem der Kurs zuvor auf ein Allzeithoch von 126.000 US-Dollar gestiegen war. Ein Marktcrash im Oktober setzte einen rapiden Kursverfall in Gang.
Beschleunigt durch geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten im Zuge der Zoll-Politik Donald Trumps sowie jüngst durch die Unruhen im Iran hat die größte Kryptowährung auch 2026 ordentlich Federn gelassen. Mit aktuell 68.000 US-Dollar handelt der Bitcoin-Kurs 46 Prozent unter Rekordniveau.
Experten erwarten Bitcoin-Rallye
Trotz angespannter Marktlage blicken Krypto-Analysten und Marktbeobachter ebenfalls optimistisch auf die kommenden Monate. BTC-ECHO hat 42 Krypto-Insider gefragt, wo sie den Bitcoin-Kurs bis Juli 2026 vermuten. Die größtenteils bullishen Einschätzungen könnte ihr hier nachlesen: Bitcoin-Prognose: Diesen BTC-Kurs erwarten Insider bis Juli 2026
Welche Kursmarken Anleger kurzfristig im Blick behalten sollten und ob sich der Bitcoin-Kurs zeitnah aus seiner Seitwärtsphase befreien kann, erfahrt ihr hier: Bitcoin-Prognose: So weit könnte sich der BTC-Kurs erholen
