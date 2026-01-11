Neue Daten zeigen eine klare Verschiebung der Handelsaktivität weg von Bitcoin und Ethereum hin zu Altcoins.

Altcoins explodieren beim Handelsvolumen und verdrängen Bitcoin und Ethereum

Kommt jetzt die Altcoin Season?

Altcoins haben am Krypto-Markt einen neuen Höchstwert beim Handelsvolumen erreicht. Nach Marktdaten vom Freitag entfallen aktuell rund 50 Prozent des gesamten globalen Krypto-Handelsvolumens auf alternative Kryptowährungen.

Bitcoin kommt im selben Zeitraum auf etwa 27 Prozent, Ethereum auf rund 23 Prozent. Damit übertreffen Altcoins erstmals seit mehreren Monaten den kombinierten Handelsanteil der beiden größten digitalen Vermögenswerte. Die Daten stammen von CryptoQuant und beziehen sich auf den Stand vom 10. Januar.

Bitcoin notiert zum Zeitpunkt der Datenerhebung bei 90.500 US-Dollar und verzeichnet auf Wochensicht einen Verlust von etwa einem Prozent. Diese Phase geringer Volatilität ging mit einer spürbaren Verschiebung der Handelsaktivität einher. Marktteilnehmer verlagerten ihr Engagement verstärkt in Altcoins mit höherer Volatilität.

Laut CryptoQuant bleibt das gesamte Marktvolumen auf einem erhöhten Niveau, was auf eine Umschichtung innerhalb des Marktes hindeutet und nicht auf einen Rückgang der Handelsbeteiligung. Besonders Token mit ausgeprägter Kursschwankung verzeichneten steigende Umsätze.

Vergleichbare Muster waren in der Vergangenheit mehrfach zu beobachten, wenn Bitcoin nach starken Aufwärtsbewegungen in eine Konsolidierungsphase überging.

Ethereum fungiert weiterhin als zentraler Liquiditätsanker im Markt, verliert jedoch relativ an Handelsanteil. Parallel dazu zeigen die Volumendaten, dass die Rotation dieses Mal deutlich schneller erfolgte als bei früheren vergleichbaren Marktphasen. Marktbeobachter führen dies auf die hohe Handelsbereitschaft und kurzfristige Positionswechsel vieler Akteure zurück.

